L’EDG lance un avis d’Appel d’offres pour le projet de construction de 14 cuisines africaines dans la cité des travailleurs de Garafiri.

Guineematin.com vous propose de cliquer sur le lien suivant pour visionner cet avis :

Avis d’appel d’offres pour la construction de 14 cuisines à Garafiri

DIRECTION DES ACHATS, DES APPROVISIONNEMENTS

ET DE LA LOGISTIQUE

AVIS D’APPEL D’OFFRES :

Appel d’Offres N° 009/DAAL/EDG/17

I/ L’EDG lance un avis d’Appel d’Offres pour le projet de construction de 14 cuisines africaines dans la cite des travailleurs de garafiri

Les travaux se composent comme suit : PROJET DE CONSTRUCTION DE 14 CUISINES AFRICAINES DANS LA CITE DES TRAVAILLEURS DE GARAFIRI

II/ Les candidats intéressés peuvent obtenir un dossier complet d’Appel d’offres à l’adresse mentionnée ci-après : Direction des Achats, Approvisionnement et Logistique, 1er étage, Immeuble EDG, Cité Chemin de Fer/ Kaloum, à compter du 15/11/2017contre un paiement non remboursable de 2 000 000 GNF (Deux Millions de francs guinéens). Dans le compte bancaire ci- dessous : FBN Bank N° de compte : 301203000000968

Les renseignements complémentaires peuvent être obtenus de la même adresse.

III/ Le délai d’exécution des travaux est fixer à deux mois (2) et ceux à compter à partir de la date de signature de l’ordre de démarrage des travaux.

IV/ Les offres rédigées en langue française et devront être déposées en quatre (04) exemplaires dont un (01) original et trois (03) copies à l’adresse indiquée plus haut , au plus tard le 20/12/2017 à 15h 30. Les offres qui ne parviendront pas aux heures et date ci-dessus indiquées, seront purement et simplement rejetées et retournées aux frais des soumissionnaires concernés sans être ouvertes. Les offres seront ouvertes le cas échéant le 21/12/2017, en présence des représentants des Soumissionnaires qui désirent participer à l’ouverture des plis et, à l’adresse suivante : Salle de Réunion AG/ EDG/ 6ème étage, Immeuble EDG à 10h 00. Les offres doivent comprendre une caution de soumission équivalente à 2% du montant prévisionnel du marché. Les offres devront demeurer valides pendant une durée de 120 jours à compter de la date limite de soumission.

Fait à Conakry, le 15 novembre 2017

Antoine BRANCO

Administrateur Général/p.i