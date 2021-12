Appel à tous les entrepreneurs africains: Postulez MAINTENANT pour une subvention de 5 000 $, un mentorat, une formation et plus encore sur le programme d’entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu 2022 !

Les entrepreneurs africains des 54 pays africains postulent maintenant pour le programme d’entrepreneuriat TEF 2022 sur tefconnect.com

Lagos, Nigéria : La Fondation Tony Elumelu (TEF), la principale organisation philanthropique qui autonomise les jeunes entrepreneurs africains dans les 54 pays africains, a ouvert les candidatures pour le programme d’entrepreneuriat TEF 2022 sur tefconnect.net. Les entrepreneurs africains ayant des idées d’affaires ou des entreprises existantes de moins de 5 ans sont encouragés à postuler dès maintenant pour un capital d’amorçage de 5 000 $, un mentorat, une formation en gestion d’affaires et plus encore sur le programme d’entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu 2022.

Depuis 2015, le programme d’entrepreneuriat TEF – le seul catalyseur d’entrepreneuriat africain financé en son genre – a doté 15 847 entrepreneurs africains avec un capital d’amorçage non remboursable de 5 000 $ chacun ; douze semaines de formation en gestion d’affaires ; accès à des mentors expérimentés; et l’adhésion au plus grand écosystème entrepreneurial d’Afrique.

En 2021, la Fondation Tony Elumelu a versé 24,75 millions de dollars US à 5 000 entrepreneurs africains à travers l’Afrique pour son programme d’entrepreneuriat 2021. Le programme d’entrepreneuriat de la Fondation reste l’une des plus grandes réponses du secteur privé pour stimuler la reprise économique des jeunes, des femmes et des PME africains compte tenu des effets de la pandémie de covid19 à travers l’Afrique. À travers l’Afrique, les bénéficiaires du programme d’entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu lancent et développent des entreprises pionnières qui ont collectivement créé plus de 400 000 emplois directs et indirects.

Selon l’entrepreneur Tony Elumelu de 2015, Hauwa Liman, femme propriétaire d’entreprise et fondatrice d’Afrik Abaya : « Je suis toujours fière de dire que je fais partie de la cohorte inaugurale du programme d’entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu. Mon entreprise est située à Kaduna, dans le nord du Nigeria. J’ai bénéficié de ce programme en 2015, et cela m’a ouvert beaucoup de portes et d’opportunités. Il ne s’agit pas seulement du capital d’amorçage, mais ce qui me fascine vraiment dans le programme, ce sont les connaissances. J’appelle cela un programme de mini-MBA, car dès le stade de l’idéation, il vous apprend à vraiment articuler votre entreprise et il m’a donné mon premier plan d’affaires. Le réseau, la visibilité et les opportunités sont infinis. Mon expérience entrepreneuriale ne peut être complète sans la Fondation Tony Elumelu. Je commencerai bientôt à exporter vers d’autres pays grâce à la Fondation. Nous employons désormais dix employés permanents et huit employés supplémentaires à la commission. »

Commentant le lancement du programme d’entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu 2022, le PDG de la Fondation Tony Elumelu, Ifeyinwa Ugochukwu a déclaré : « Nous sommes constamment époustouflés par la qualité des entreprises qui viennent d’Afrique chaque année. Cela nous motive à intensifier nos efforts pour responsabiliser encore plus d’entrepreneurs sur le continent. L’innovation, les connaissances et la résilience des entrepreneurs africains sont essentielles pour tracer la transformation socio-économique de l’Afrique et atteindre les objectifs de développement du continent. Nous sommes également fiers de l’augmentation de la participation des femmes à notre programme, en particulier avec la cohorte 2021 où nous avons été témoins d’une sélection record de 68 % de femmes entrepreneurs. »

Administratrice fondatrice de la Fondation Tony Elumelu, Dr. A. Valu Elumelu a déclaré: « Par le biais du programme de l’entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu, nous cherchons à démocratiser la chance. Le travail acharné joue un rôle important et indéniable, mais il ne faut pas rabaisser le rôle de la chance – quelqu’un étant prêt à croire en votre une chance ou votre idée d’entreprise en vous responsabilisant par le biais de la formation, le mentorat ou le financement. Notre espoir est que, grâce au programme d’entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu, nous aiderions le leader des affaires ou le capitaine de l’industrie à être ceux qu’ils sont destinés être. C’est notre propre façon de faire un retour et aussi d’autonomiser la génération qui arrive derrière nous de sorte qu’ils peuvent aller encore plus loin que nous. En tant que parent, le désir que vos enfants puissent faire mieux que vous et que vous fournissez les ressources et les matériels dont ils ont besoin pour s’assurer qu’ils vont loin dans la vie. De même, à la Fondation, nous équipons la prochaine génération avec les outils dont ils ont besoin pour réussir. «

Comme le premier champion d’entrepreneuriat en Afrique, la Fondation Tony Elumelu autonomise les femmes et les hommes à travers le continent africain par l’entrepreneuriat pour catalyser la croissance économique, conduire l’éradication de la pauvreté et assurer la création d’emplois. La mission de la Fondation est enracinée dans la philosophie de l’Africapitalisme, qui positionne le secteur privé comme le pourvoyeur essentiel de la création de richesse économique et sociale en Afrique. Grâce à TeFconnect, la plate-forme numérique exclusive de la Fondation, il a été fourni un soutien à la construction des capacités, des conseils consultatifs et des connection sur le marché, à plus de 1,5 million d’Africains.

Le programme d’entrepreneuriat de la Fondation Tony Elumelu est ouvert aux entrepreneurs à travers l’Afrique: les nouvelles start-ups et les jeunes entreprises existantes, opérant dans n’importe quel secteur. Les candidats potentiels devraient postuler maintenant sur le hub numérique pour les entrepreneurs africains. www.tefconnect.net. Pour une liste des Entrepreneurs Tony Elumelu sélectionnés en 2021 et plus d’informations sur notre programme, veuillez visiter le site Web de la Fondation Tony Elumulu ici.