Actualité guinéenne, résumé de la journée du Jeudi, 23 décembre 2021

Le ministre de l’enseignement pré-universitaire et de l’alphabétisation, Guillaume Hawing s’est exprimé sur plusieurs questions liées à l’école guinéenne, notamment les nouvelles mesures prises, ainsi que les réformes engagées à l’effet de redorer l’image du système éducatif guinéen. Parlant du chronogramme des examens nationaux, Guillaume Hawing a déclaré haut et fort qu’il n’est plus question qu’on laisse les enfants sortir sous les grandes pluies pour faire les examens.

Il a aussi procédé à l’incinération des téléphones qui ont été saisis lors des derniers examens nationaux en Guinée, dans l’enceinte du lycée 2 Octobre. Ce sont au total 307 téléphones qui ont été incinérés par le ministre. A cette occasion, il a déclaré qu’à partir de cette année scolaire 2021-2022, tous les téléphones qui seront pris avec les candidats lors des examens, seront d’abord inspectés avant d’être incinérés.

Selon des sources médiatiques, l’ex chef de l’Etat, Sékouba Konaté arrivera à Conakry par l’aeroport international Ahmed Sekou Touré ce vendredi, à 16h30. Il rejoindra ainsi l’ancien président de la transition Moussa Dadis Camara.

Dans les départements ministériel, plusieurs cadres nommés ces derniers jours, ont pris fonctions à l’occasion de modestes cérémonies organisées à cet effet.

Le conseil des ministres s’est tenu sous la présidence du chef de l’État, colonel Mamadi Doumbouya.

Le président de la transition a instruit les ministres à respecter la procédure de nomination des cadres de leurs départements respectifs et à se référer à l’autorité avant tout acte. Il a également donné des instructions sur la finalisation des travaux de réhabilitation de la mosquée fayçal et l’ouverture, dans un bref des procès des personnes arrêtées lors des événements de macenta.

Le premier ministre quant à lui a informé de la mise en place d’un cadre de suivi de l’exécution des décisions issues des conseils de ministres. Parmis les points à l’ordre du jour, il y avait entre autres, la présentation par la ministre de l’information et de communication d’un plan de relance d’un média de service public, l’organisation de la CAN 2025…

Par décret présidentiel, il est créé, sous l’autorité du président de la transition, une commission interministérielle d’appui et de suivi des projets d’infrastructures et de travaux publics, qui est chargée entre autres d’appuyer et d’assurer le suivi des projets d’infrastructures et de travaux publics, de veiller au respect des cahiers de charges, en matière de qualité, de délai et de sécurité des projets…

Elle est présidée par le général à la retraite, Aboubacar Sidiki Camara ministre délégué chargé de la défense nationale et est composée de plusieurs autres membres du gouvernement, dont entre autres, le ministre secrétaire général de la présidence, le ministre de l’administration du territoire et de la décentralisation, le ministre des infrastructures et du transport…

Le ministère de du commerce, de l’industrie et PME a, à travers un communiqué, informé l’ensemble des opérateurs économiques d’une décision d’intensifier sa politique de sécurisation et de stabilisation de l’approvisionnement des marchés nationaux, à des prix compétitifs, à cet effet, toute personne, physique ou morale, exerçant une activité économique est dans l’obligation de se conformer aux règles de la libre concurrence et au respect des lois et règlements en vigueur, en la matière.

Cheick ALIOUNE /Aminata.com