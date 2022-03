Actualité guinéenne, résumé de la journée du dimanche, 27 mars 2022:

Dans un communiqué lu sur les ondes de la télévision nationale ce dimanche, le ministre de l’Urbanisme, de l’Habitat et de l’Aménagement du Territoire et par ailleurs, porte-parole du gouvernement, Ousmane Gaoual Diallo a annoncé qu’un accord cadre historique a été trouvé et signé le vendredi, 24 mars 2022, entre les trois parties prenantes du projet Simandou, à savoir l’État guinéen, Rio Tinto Simfer et Wining consortium Simandou. Cet accord-cadre qui concerne les blocs 1 et 2 (Rio Tinto Simfer) et les blocs 3 et 4 (Winning Consortium) est d’une durée de 35 ans. Ces deux sociétés devront construire deux infrastructures dont le coût est de 15 milliards de dollars.

Dans le cadre de la guerre de succession qui prevaut au RPG, Dr Kassory Fofana vient d’obtenir un autre soutien de taille pour la présidence du comité exécutif provisoire. Ce dimanche, les membres du bureau des six préfectures de la région de N’Zérékoré se sont réunis à la faveur de la convention régionale à l’issue de laquelle les membres des six sections préfectorales et la coordination ont à l’unanimité approuvé le choix de Dr Kassory, pour la présidence du comité exécutif provisoire du parti.

Sur le plan sportif, le club Loubha FC de Télimélé a reçu ce dimanche, à Kindia, le Horoya AC, dans le cadre d’un match en retard de la 17ème journée de la ligue 1 guinéenne. Comme lors des dernières rencontres, le Loubha FC de Télimélé s’est encore incliné sur un score de 3 buts à 0.

Cheick Alioune !