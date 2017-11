Rate this post

Orange a annoncé hier les lauréats de la 7ème édition du Prix Orange de l’Entrepreneur Social 2017 en Afrique et au Moyen-Orient lors de la cérémonie des AfricaCom Awards au Cap en Afrique du Sud.

Ce Prix récompense chaque année des projets innovants basés sur les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) qui permettent d’améliorer les conditions de vie des populations locales grâce au numérique dans des domaines tels que l’éducation, la santé, l’agriculture, le paiement mobile ou encore le développement durable.

Grande nouveauté de cette 7ème édition, le concours a débuté par une phase nationale durant laquelle chacune des 17 filiales[1] Orange en Afrique et Moyen-Orient participant au concours a étudié les projets soumis dans son pays et désigné ses gagnants locaux. Ce sont ces 49 gagnants locaux qui ont été remis en concurrence pour participer au concours international.

Ouvert de février à juin 2017, l’appel à candidatures a permis de recueillir près de 1200 projets innovants, soit 60% de plus qu’en 2016. Ces projets illustrent la richesse des idées du tissu entrepreneurial local et le potentiel des TIC dans le développement de l’Afrique et du Moyen-Orient. Parmi les 49 gagnants locaux, 11 projets ont été sélectionnés et soumis à un jury composé de professionnels, investisseurs, institutions du monde extérieur et d’Orange. Les trois lauréats recevront des bourses de 25 000, 15 000 et 10 000 euros et le lauréat du Prix Spécial Contenu recevra 5 000 euros. Les finalistes du Prix Orange de l’Entrepreneur Social bénéficieront également d’un accompagnement privilégié pendant six mois assuré par l’ONG Grow Movement et par des experts d’Orange.

Bruno Mettling, Directeur Général Adjoint du Groupe Orange et Président-Directeur Général d’Orange MEA (Afrique et Moyen-Orient) a déclaré «Le Prix Orange de l’Entrepreneur Social s’inscrit désormais durablement dans l’écosystème entrepreneurial de l’Afrique et du Moyen-Orient. Il est un bel exemple de notre contribution à la transformation numérique du continent, une transformation que nous souhaitons solidaire et durable. Félicitations à tous ces entrepreneurs et particulièrement aux gagnants à qui je souhaite une belle réussite professionnelle. »

Les projets récompensés cette année sont les suivants :

Le 1er prix a été attribué à Manzer Partazer à Madagascar

L’objectif de la start-up malgache est de réduire les déchets alimentaires en partageant les excès de nourriture émanant de restaurants, d’hôtels ou de supermarchés avec des organismes partenaires tels que des orphelinats et avec les populations nécessiteuses. Une plateforme collaborative permettra une communication directe entre les différents acteurs parties-prenantes.

Le 2ème prix a été attribué à City Taps au Niger

CityTaps a développé une solution qui comble le fossé entre les services d’eau et les citadins les plus démunis : un service de prépaiement qui comprend un compteur d’eau intelligent et prépayé et un logiciel de facturation.

Les bénéficiaires utilisent leur mobile pour prépayer l’eau courante avec n’importe quel téléphone portable, à tout moment, pour n’importe quel montant, et améliorer le budget de leur ménage.

Le 3ème prix a été attribué à tn en Tunisie

eFret.tn est un site web fonctionnant selon le principe de la bourse de fret. Il permet de mettre en relation des expéditeurs qu’ils soient particuliers ou entreprises avec les professionnels du transport et du transit en Tunisie. Les expéditeurs publient des annonces décrivant leurs besoins et reçoivent des devis gratuits de la part des transporteurs, déménageurs, sociétés de transport international et de transitaires en douane.

Par ailleurs, cette année encore, le concours s’est enrichi d’un Prix Spécial Contenu décerné par Orange Content :

Le Prix Spécial Contenu Orange Content a été attribué à : Le Génie Edu au Cameroun

Il s’agit d’une plateforme d’e-learning ayant pour but d’aider les élèves en difficultés en leur apportant des cours vidéo disponibles en ligne. A très faible coût, disponible à tout moment et partout, la start-up souhaite que chaque élève, y compris dans les zones reculées, puisse avoir accès à des cours de qualité.

Les internautes ont également été invités à voter massivement pour choisir leur projet « Coup de Cœur ». Celui a ainsi été qualifié automatiquement pour la finale internationale.

Il s’agit du projet malgache Majika qui a recueilli plus de 2800 votes sur les 12 242 votes en ligne. Majika est une entreprise sociale ayant pour but de faciliter les conditions de développement économique des zones rurales. Elle s’appuie sur deux leviers : l’accès à l’électricité renouvelable et l’appui à l’entrepreneuriat rural. Majika opère dans une centrale électrique autonome et écologique dans le village d’Ampasindava.

Success stories des lauréats des éditions précédentes :

MedTrucks (2016) accompagne les acteurs de la santé dans le déploiement de camions hyper-connectés et capables via télé-médecine de faire reculer les déserts médicaux

Bassita (2015) invente le clickfunding : des entreprises soumettent leur projet social, culturel ou environnemental sur sa plateforme. S’il atteint son objectif de clics sous forme de partages sur les réseaux sociaux, le projet obtient un don de la part d’un sponsor.

Station Energy (2014), entre la station-service et l’épicerie africaine, fournit via franchises un accès à l’énergie à grande échelle et à un coût abordable.

[1] Botswana, Cameroun, Côte d’Ivoire, Egypte, Guinée Bissau, Guinée Conakry, Madagascar, Mali, Maroc, Niger, République Centrafricaine, République Démocratique du Congo, Sénégal, Tunisie, Jordanie, Libéria et Burkina-Faso