Ce matin du jeudi c’est l’essentiel des autorités religieuses et administratives renforcées par les disciples des écoles coraniques sous contrôle du foyer Thierno Aliou Boubhandyan qui ont accompagné le gardien de la mosquée Karamoko Alfa mo Labé au renouvellement de ses voeux de reconnaissance à l’endroit de son maître à Zawia.Il a fallu une heure et demie pour que l’ensemble des véhicules apprêtés pour la circonstance puisse prendre la route.A 13 h la procession gagne Zawia dans une marée humaine qu’un important cordon de sécurité tente bien que mal de canaliser.

Sur les lieux, et pour l’essentiel des discours Elhadj Mamadou Badrou Bah s’est le premier exprimé expliquant que la visite est placée sous le sceau de l’imploration de la baraka de son maître tout en remerciant tous ceux qui ont concouru à faciliter le voyage.

Puis ,la parole a échu au très en vue chroniqueur originaire de Telemele Oustaz Abdallah qui s’est employé lui à fustiger les dérives extrémistes qui jettent un certain discrédit sur la religion de nos jours,avant de préciser que l’islam est une religion de solidarité et d’union et d’appeler les fidèles à concourir à l’édification d’un islam tolérant.

Présent sur les lieux le gouverneur Sadou Keita a souhaité que des bénédictions soient dites à l’endroit du chef de l’État non pas pour qu’il s’éternise au pouvoir mais pour qu’il puisse mener à bien le peuple pendant qu’il est encore à la direction du pays sachant qu’il y a toujours une échéance au règne humain.

Au moment de mettre ces informations en ligne l’essentiel du rite cultuel protocolaire avait été effectué et la foule patientait dans une discipline religieuse pour accueillir des délégations en provenance de chez le voisin sénégalais.

Ousmane Koumanthio Tounkara pour Aminata.com, les Nouvelles de la République de Guinée