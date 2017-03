La redynamisation du RPG-Arc-en-ciel et l’unité entre ses militants était le principal sujet à l’ordre du jour à son assemblée générale hebdomadaire de ce samedi 11 mars 2017.

Pour son redynamisation, le RPG invite toutes structures, les anciens combattants, les sages, les transporteurs à des réunions de réflexion le week-end prochain.

Le président de séance, Alpha Ibrahima Keira membre du bureau politique national du RPG-Arc-en-ciel a souhaité que ces réunions soient convoquées avec urgence. Et que les réflexions soient menées de manière que chaque responsable ou militant ait droit à la parole.

«Car, le RPG-Arc-en-ciel est un parti démocratique dont le fonctionnement est basé sur les débats contradictoires. Chaque est appelé à exprimer ce qu’il pense et ce qu’il souhaite pour la bonne marche du parti qui veut être un véritable parti national à la pointe du progrès», a-t-il indiqué.

Prenant la parole, Lansana Komara secrétaire administratif du parti au pouvoir en Guinée a dit le RPG est le seul parti qui occupe toute l’étendue du territoire national.

«Aucun n’autre parti ne peut le faire. Il n’y a pas un mètre carré où notre formation politique n’existe pas. Par conséquent, nous demandons à toutes les structures de se retrouver pour faire un constat. C’est-à-dire regarder un peu sur le rétroviseur», a-t-il renchéri.

Selon lui, dans toute organisation, il y a des moments qu’on peut s’arrêter et se regarder dans le miroir afin de souligner ses difficultés et trouver des solutions.

«Ensuite, comme un sage de la haute Guinée me l’a dit, il faut qu’on se donne la main pour aller de l’avant. Quelques soient les difficultés, ne vous laissez pas abattre. Il faut avoir l’esprit très pointu. Le professeur Alpha Condé nous a enseignés qu’on fait la politique avec la tête et non avec la poitrine (cœur). C’est pourquoi, il est en avance sur les autres politiciens. Il fait la politique avec la tête. Nous invitons tous les responsables et militants à la compréhension sinon nous risquons d’être la proie de l’adversaire. Que Dieu nous en garde. Nous comptons surtout à nos sages pour en cas de problème entre Paul et Pierre, qu’ils puissent résoudre. Nous vous invitons à la vigilance dans vos quartiers. C’est ce qui va nous permettre de défendre nos acquis et le Pr Alpha Condé », lance le vice-président du conseil économique et social.

Sanoussy Bantama Sow ministre conseiller à la présidence et membre du bureau politique national du RPG a fait savoir que le reste du mandat du président Alpha Condé sera dur.

« Les quatre années qui restent seront dures. Refusons les contradictions personnelles. Bantama Sow n’a pas d’adversaires au RPG. Ce n’est que des compagnons de lutte. Si nous acceptons la cinquième colonne en notre sein. Restons uni. Refusons qu’on nous distraie. Occupons-nous sur comment rafler toutes les communes du pays. Battons-nous pour arriver en 2020 et diriger la Guinée pendant 100 ans. Cela ne sera pas possible si nous ne sommes pas unis», conclut l’ancien ministre délégué des guinéens de l’étranger.

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

(+224) 622 304 942/ 666 385 908

aliousarayabhe@gmail.com