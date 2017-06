Vivo Energy Guinée offre plusieurs tonnes de vivres à la population de Fria

Dans le cadre de son soutien aux initiatives caritatives de l’Association des ressortissants et sympathisants de Fria(ARSYF), Vivo Energy Guinée a procédé à la remise d’un don de vivres à la communauté de Fria ce mardi 6 juin 2017 dans les locaux de la commune urbaine.

Dans son discours de bienvenue, Amara Traoré Président de la délégation spéciale de la commune de Fria a dit que Vivo Energy a donné de l’énergie à la population de sa localité qui restera toujours reconnaissant.

De son côté, Baldé Thierno Baïlo Président de l’ARSYF a au nom de son association témoigné sa reconnaissance à Vivo Energy. Pour lui, l’adage qui dit que “c’est en des moments difficiles que l’on reconnaît ses vrais amis” revêt tout son sens en parlant de la générosité de la société Vivo Energy envers les populations de Fria depuis 2012.

“Monsieur le Directeur général de Vivo Energy, c’est le lieu de vous signifier notre ferme engagement de ne ménager aucun effort pour continuer à mériter toute la confiance que vous avez placé e en notre structure. Au noms des différentes familles bénéficiaires de ce don; au nom des écoles de fria qui ont déjà reçu les table-bancs Vivo Energy et tous ces élèves qui ont bénéficié de l’aménagement du centre informatique, je vous dis merci”, a-t-il conclu.

La population de cette localité a connu en 2012 une crise sans précédent due à l’arrêt des activités de l’usine d’alumine de Fria. La fermeture de cette usine a occasionné la dégradation des bâtiments publics et à la détérioration des services sociaux de base tels que l’eau ou l’électricité. C’est pourquoi selon Sékou Bah, Directeur général Vivo Energy Guinée, sa société offre tous les ans des denrées alimentaires(riz, sucre) pendant le mois de Ramadan.

“Voir Fria que l’on considérait autrefois comme le petit Paris perdre sa splendeur, de sa prestance était très difficile pour Vivo Energy Guinée. Voilà pourquoi notre entreprise travaille d’arrache-pied aux côtés de l’ONG ARSYF pour redonner de l’espoir à la population de Fria. Cette année encore, Vivo Energy Guinée ne compte pas manquer à sa tradition en mettant 15 tonnes de riz et 10 tonnes de sucre à la disposition de la population de Fria. Outre le don de denrées alimentaires, Vivo Energy Guinée compte rétablir les toilettes du complexe collège-lycée Josip Broz Tito, qui sont indisponibles depuis plus de 10 ans d’ici la fin de l’année 2017. Chez Vivo Energy, nous tenons en effet à faire la différence durablement pour les communautés au sein desquelles nous sommes présents. Nos programmes d’investissements communautaires sont importants pour nous, car nos employés sont issus des communautés locales et que nous sommes au service des entreprises et des particuliers. Nous avons choisi de cibler trois domaines principaux pour nos investissements communautaires: la sécurité routière, l’éducation et l’environnement”, a-t-il expliqué.

Après avoir encouragé et félicité ARSYF à poursuivre ses activités de développements communautaires et les inviter à penser davantage à des idées de développement pour redonner à Fria sa splendeur d’antan, il a fait savoir que son entreprise qui commercialise les produits Shell continuera à œuvrer dans ses activités communautaires aussi bien à Fria qu’en Guinée en général.

Madame Diallo Hadja Gnalein Condé Préfet de Fria a pour sa part félicité et encouragé Vivo Energy et son partenaire ARSYF pour les différents gestes en faveur de la population de Fria.

“Je suis là depuis deux ans. Il y a plusieurs ONG sur le terrain mais elles sont différentes. ARSYF est une organisation de développement. Merci pour les différents dons. Nous comptons sur vous et vous pouvez compter sur nous pour la réussite de vos activités sur le terrain”, a-t-elle ajouté.

Vivo Energy a auparavant offert à ARSYF, 70 tonnes de riz, 48 tonnes de sucre, 200 table-bancs ainsi qu’un centre informatique équipé de 10 ordinateurs et d’une connexion internet.

La cérémonie s’est terminée par la remise du don aux bénéficiaires.

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

(+224) 622 304 942

aliousarayabhe@gmail.com