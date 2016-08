Violences politiques en Guinée : le parlement des jeunes leaders de la société civile guinéenne tire la sonnette d’alarme

Depuis l’avènement de la 3ème république guinéenne, le pays a toujours enregistré des victimes de violences politiques et sans aucune poursuite judiciaire. A l’occasion de la plus récente manifestation politique organisée par l’opposition guinéenne qui a enregistrée un mort et quelques par balles le 16 août 2016, le parlement des jeunes leaders de la société civile guinéenne a dénoncé cette injustice qui gangrène dans le pays.

Après avoir condamné la récente « barbarie » causée par la police guinéenne en tuant par balle un jeune âgé d’une vingtaine d’années, du nom de Thièrno Hamidou Diallo et blessé des innocents, le président de cette structure, Abdourahamane Baldé a dénoncé avec la dernière énergie en début de semaine, lors d’une rencontre avec les médias la victimisation de façon injuste des jeunes qui se sont battus pour la démocratie guinéenne.

« En principe des genss tués de manière injuste, ça il faut l’affirmer, faut pas continuer à stigmatiser ces jeunes qui manifestent, parce que à l’absence de l’engagement de la jeunesse, Alpha Condé ne serait pas au pouvoir », a-t-il déclaré.

En suite il a précisé qu’il a fallut que des jeunes se mobilisent derrière des leaders qui portent une conviction pour la Guinée, qu’ils aillent au stade du 28 septembre en 2009, qu’ils manifestent contre la junte militaire, qu’ils subissent l’injustice pour que Alpha Condé soit au pouvoir.

« Il n’était pas envisageable d’avoir un leader politique civile à la tête de l’Etat Guinéen à l’absence du courage et la détermination des jeunes, qui sortent toujours pour dire non quand il est nécessaire de dire non », a-t-il poursuivi.

« Ces jeunes peuvent être qualifiés de n’importe comment, mais c’est sont les vrais acteurs du changement en Guinée, ils subissent l’injustice comme d’autres ont subit l’injustice dans d’autres pays », a martelé, le président du Parlement des Jeunes Leaders de la Société Civile Guinéenne.

Comparativement aux autres pays, victimes de l’injustice, M. Baldé a rappelé le cas des Etats-Unis en 1963, lorsque les afro-américains se sont mobilisés derrière Martin Luter King pour dénoncer l’injustice contre les noirs. De Mahatma Gandhi qui a libéré l’Inde avec les jeunes.

En Guinée c’est sont les jeunes que les gens qualifient de loubards, quand ils ont la possibilité de gouverner avec celui qui est à la tête de l’Etat, quand ils ne sont pas à la tête de l’Etat, ils se redirigent derrière l’opposition pour utiliser ces jeunes, pourtant c’est sont ces jeunes qu’on a comme étant les vrais innovateurs de la démocratie en Guinée, explique Abdourahamane Baldé.

Ibrahima Sory Barry pour aminata.com

