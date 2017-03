A l’occasion d’une conférence de presse tenue ce lundi ,06 mars 2017, à Conakry. Le parquet Général de la Cour d’Appel de Conakry, Yaya Kairaba Kaba, a fait le bilan des événements liés à la grève des enseignants du 20 au 22 février 2017.

Parlant le cas des interpellations, le parquet général de la cour d’appel de Conakry, a fait savoir aux medias, qu’il ya eu au total 32 personnes qui ont été interpellées et des faits qualifiés d’outrages et participation à l’attroupement non autorisé destruction divagation d’édifices publiques et privés a-t-il souligné.

Dans le même registre il a précisé que, parmi ces 32 personnes interpellées il y a 15 enfants mineurs et qui ont été mis à la disposition du tribunal pour enfant. Avant d’ajouter qu’également les 17 autres ont été déférés au tribunal de Mafaco par la Brigade de Recherche de Matam a-t-il informé.

Plus loin il dira : « en terme de personnes ayant perdu la vie il ya 8 cas. 8 de nos concitoyens ont perdu la vie dans ces circonstances douloureuse et malheureuse. Quant aux blessés il y a 36 gendarmes dont 3 sont gravement blessés. Également certains policiers n’ont pas échappés à la règle au niveau des commissariats centraux aussi -parmi les manifestants”, explique-t-il.

Parlant des enquêtes menées sur le terrain par rapport à cette situation, le parquet Général de la Cour d’Appel de Conakry Yaya Kairaba Kaba , a fait savoir qu’il n’a pas été possible pour le moment aussi bien pour les enquêteurs et pour les différents parquets des instances d’avoir un nombre précis de blessés dans les rangs des manifestants parce que, dit-il, nombreuses sont les personnes blessées se sont dirigés vers les différentes cliniques dans les quartiers où dans certains endroits de la capitale Conakry précise t-il.

Selon lui, les enquêtes sont en cours pour identifier les coupables car, dit-il lorsqu’il s’agit de morts cette procédure est tout à fait différente que, lorsqu’il s’agit de flagrant délit, c’est une procédure criminelle.

Zeze Enéma Guilavogui pour Aminata.com

