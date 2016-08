Violences faites aux enfants : présentation d’un rapport de recherche fait par des enfants et des jeunes

A travers Seach For Common Ground, les enfants et les jeunes se sont impliqués cette fois ci à la recherche des violences faites aux enfants en Guinée. Cette institution a animé une conférence vendredi 26 Aout 2016, à Conakry pour présenter le rapport de recherche fait par des jeunes chercheurs et enfants.

Ce projet de lutte contre les violences faites aux enfants est au niveau de Sierra Léone, du Libéria et de la Guinée. Le chargé de ce projet au niveau régional, Directeur pays de SFCG, Alfred Bulakali, a indiqué que leur objectif, c’est de réduire les violences faites aux enfants en impliquant les jeunes et les enfants.

« Ce projet concerne trois pays de la sous-région, l’expérience de chaque pays est à partager entre les différents pays pour mieux évoluer et aborder la chose », a-t-il déclaré.

Cette façon de faire est une méthodologie nouvelle consacrée sur la causerie, la conversation profonde appelée « écoute et apprentissage », écouter assez suffisamment en posant des questions spécifiques pour faire en sorte que ces enfants dévoilent ce qui les fait souffrir dans leurs expériences.

Pour l’un des jeunes chercheurs, coordinateur programme du projet du parlement des jeunes de la Mano River Union, Aboubacar Condé, pendant leurs enquêtes sur le terrain, ils ont assisté à beaucoup de formes de violences qu’ils ont catégorisé en six grandes formes.

« Nous avons des violences intrafamiliales, l’exploitation des enfants, violences intercommunautaires et violences de la rue, la violence sur le genre et la violence en milieu scolaire », a-t-il expliqué en ajoutant que toutes ces catégories de violences contiennent des formes de violence spécifiques qui expliquent la manifestation des violences, c’est ce que les enfants pensent qu’ils subissent comme violences et c’est qui était important pour les jeunes chercheurs.

Dans le document présenté, il n y a pas seulement la description des violences, il y a aussi les formes de manifestations, les systèmes de productions qui existent déjà, mise en place par le ministère de l’action sociale de la protection de l’enfance qui n’est pas aussi consistant.

Ensuite, il y a aussi dans ce document les recommandations des enfants en temps que victimes et il y a les recommandations des enquêteurs qui ont proposé des formes de préventions de violences très percutantes.

Ibrahima Sory Barry pour aminata.com

Tel : 620-10-70-71



