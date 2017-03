L’honorable Barbara Fofana a présidé ce samedi,18 mars 2017 ,la traditionnelle assemblée générale de l’Union des forces républicaines (UFR) au siège national du parti. Les débats ont été dominés par le compte rendu des violents affrontements entre les militants de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée (UFDG) et UFR qui a fait des blessés et des dégâts matériels importants le week-end dernier dans la commune de Matam .

Devant les militants et sympathisants du parti, le député a procédé au compte rendu du bilan provisoire des affrontements survenus la semaine dernière qui fait état d’une dizaine de blessés et des dégâts matériels enregistrés rappelle-t-il.

D’après lui, le bureau exécutif s’est retrouvé par rapport à cette question d’affrontement qui a eu lieu la semaine dernière et des leçons ont été tirées “ll faut éviter ces genres de confrontation parce-que ça prend des anecdotiques on a eu des slogans qui nous ont déplu ,les gens croyaient que c’est un problème de peuls ce qui était faux nous avons été choqués parce-que nous avons quand même des hauts responsables qui sont peuls nous ne accepterons pas que les partis politiques s’affrontent. C’est pourquoi la plus part des responsables c’est de calmer de dire que ce qui s’est passé c’est un incident plus jamais ça ” déplore t-il.

Dans cette même lancée, le député Babara Fofana explique ” Dans cette affaire d’affrontement il n’aura pas de poursuites c’est un problème politique. Quand vous faites les meetings à la suite de ce meeting il y’a beaucoup de dérapages vous n’allez pas porter plainte la Politique c’est toujours comme ça. Il y’a des gens qui sont parfois extrêmement excités et que, Il faut contrôler ensuite essayer de réparer les dégâts si non il aura aucune plainte “conclu t-il.

Il est à rappeler que, les affrontements qui opposaient les deux formations politiques avaient eu lieu le samedi, 11 mars 2017, à Conakry.

Zeze Enema Guilavogui pour aminata.com

Tel, +224 622 34 45 42

zezeguilavogui661@gmail