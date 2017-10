URGENT/Dinguiraye: suspension de toutes les activités syndicales par les autorités préfectorales!

Les autorités préfectorales ont suspendu ce vendredi 13 octobre 2017, toutes les activités syndicales des transporteurs. Cela, après l’annulation de l’élection du président du syndicat des transporteurs et mécanique générale de la confédération nationale des travailleurs de guinée (CNTG) dans la préfecture de Dinguiraye.

Selon le secrétaire général chargé des collectivités Faust Dopavogui, cette annulation fait suite au non consensus entre les deux challengers, Alsény Tall et Mamadou chérif Diallo tous syndicalistes à cette structure. Cela, malgré l’intervention des autorités et sages. « Ça devrait dégénérer, mais nous avons pu quand même pu maitriser la situation. Aussi, nous avons décidé de suspendre toutes structures de syndicales de transports », a-t-il indiqué.

Auparavant, les autorités préfectorales, communale, les délégations de la CNTG venues de Conakry et de Faranah ainsi que les services de sécurité avaient tenté une médiation entre les deux candidats. Après cet échec, l’autorité préfectorale par la voix du secrétaire général chargé des collectivités a décidé de suspendre toutes les activités de la CNTG à Dinguiraye.

Aux dernières nouvelles, Alsény Tall et Mamadou chérif Diallo ont été convoqués à Conakry le 18 octobre prochain. Et qu’une réunion d’urgence est convoquée demain samedi 14 octobre 2017, qui a pour objectif « mettre en place une équipe qui doit gérer les gares routières jusqu’à nouvel ordre ».

Cette suspension était prévisible, car un véritable tohu-bohu régnait le jeudi dernier devant la Maison des Jeunes de Dinguiraye où devait se tenir l’élection du président dudit syndicat. Cette situation a conduit au report de la dite élection pour ce vendredi à 10h.

Oumar M’Böh pour Aminata.com

