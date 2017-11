Alors que la presse et l‘armée sont à coteau tiré après la violence exercée par les seconds sur les premiers, la volonté d’en découdre ne finit pas chez les hommes en tenue qui semble-t-il- ne veulent plus sentir la presse.

Ce lundi, alors qu’une femme qui avait été arrachée à Mamou par des inconnus et qui s’était retrouvée à Koundara faisait sa déposition, l’un des agents en charge du dossier a souhaité la presse pour passer le message de prudence .

L’un des parents de la victime réussit à appeler deux journaliste du nombre de ses connaissances notamment Ibrahima Fodoué Baldé et Ousmane Tounkara qui viennent aux nouvelles.

C’est en interviewant le mari de la victime que le directeur régional adjoint Colonel Bamba Kama atterrit sur les lieux et demande l’extinction des appareils, les confrères obtempèrent ,il poursuit qui vous a donné l’ordre d’enregistrer ces gens peste- t’il

Réponse des confrères leurs parent et cet inspecteur pointant du doigt un inspecteur prêt à se dédire .Alors le colonel se tourne vers ce dernier pour demander m’avez vous demandé la permission ;et ce dernier bleu de peur nie le souhait qu’il avait formulé.

Alors le colonel revient aux journalistes :

« C’est comme ça que vous venez voir os installations et vous en parlez après ,d’ailleurs toi Ousmane Tounkara tu es suspendu tu fais quoi sur le terrain »

Réponse d’Ousmane :

« Espace est suspendu certes, en tant que personne moi je ne le suis pas, je suis journaliste à plein temps j’écris et donc je le fais sans avoir besoin de vous demander la permission car avec ou sans tenue vous restez officier vous aussi »

Désarçonné, il marque un temps d’arrêt avant de dire si vous voulez le faire sortez de la cour de nos installations et tout en colère se met à dire

« Ne foutez plus les pieds ici »

Alors les confrères lu dirent votre statut ne vous permet pas d’avoir ce genre de langage « respectons nous »

L’officier continue son show une bonne dizaine de minutes et décide de rejoindre son bureau et dans la foulée certains agents plus avenants que lui expliquent qu’habituellement les relations sont bonnes entre eux et la presse et que glisser sur ce terrain ne serait pas avantageux .

La chose a-t-elle fonctionné ou non ?Toujours est-il que Kaman Bamba n’a plus sorti le nez jusqu’au départ des deux journalistes ?

Alpha Oumar Diallo pour Aminata.com