URGENT : vente aux enchères des biens de la société Enco 5 pour insolvabilité

En faillite depuis près de 5 ans maintenant l’entreprise Enco 5 toute puissante la décennie passée se retrouve insolvable et débitrice de milliards de francs guinéens à l’Etat dont 4 milliards pour la seule douane ?

Ces derniers jours une mission en provenance de la capitale et composée d’un commissaire priseur et d’un huissier de justice est sur le terrain sur ordre de l’agent judiciaire de l’État pour liquider le matériel du groupe afin d’éponger l’assiette du groupe Enco 5.

Saisi sur la question le gouverneur Sadou Keita a précisé :

« j’ai reçu cette mission d’identification il y a un peu longtemps malheureusement je n’ai pas eu a échanger avec elle mais la mission n’a pas eu l’idée non plus de se présenter au préfet…

Elle était entrain d’exécuter sa mission, on s’est aperçu qu’il y a une ruée humaine vers Enco 5 et nuitamment les gens sortaient le matériel le préfet qui était à côté a dû arrêter les travaux…Le matin a mon bureau on en a débattu et je les ai renvoyé au préfet, il devait leur présenter les dossiers qui brulent à Labé aussi… »

Joint au téléphone le préfet Safioulaye Bah tout en promettant dans les prochaines heures d’aller dans le détail de l’affaire a estimé se conformer à la décision judiciaire qui du reste est dûment signée.

Pour l’heure, chez Enco 5 on crie haro sur le baudet et on dénonce un bradage du matériel restant de l’entreprise sans l’associer .Chose que regrette Abass Diallo directeur régional d’Enco 5 au bord de la crise de nerfs.

Ousmane K Tounkara