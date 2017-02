REPORT THIS

Ce matin du vendredi ,à la tête d’une importante délégation le ministre des transports Oyé Guilavogui a visité les installations de l’aéroport de Labé, les locaux ainsi que la piste et les locaux voisin de la météo.

Sur son regard diagnostic de la piste, il a pu relever l’ampleur du mal causé par l’envahissement des emprises où la distance des 300 m réglementaire il ne reste plus que 75 m à peine.

En réaction le ministre Guilavogui a annoncé l’imminence d’un déguerpissement des occupants des lieux ainsi que la délimitation de l’espace aéroportuaire par une clôture tangible .

A en croire le numéro du département des transports trois avions seraient déjà prêts à survoler le ciel guinéen et celui de certains voisins sous pavillon guinéen et des équipements seraient en cours d’acheminement pour l’aménagement des aéroports régionaux.

Sûr de ses propos, Oyé Guilavogui s’est même permis de donner une échéance pour la reprise des vols de la compagnie nationale Air Guinée dont nul ne sait à quand remonte le dernier coup d’ailes et ce sera le 27 février.

Lors de cette visite ministérielle qui ressemble à un état des lieux complet le ministre a laissé échapper que Labé est une ville nodale pour le futur trafic aérien car le nouvel oiseau national devra relier la capitale Conakry à la capitale du Fouta Labé via Banjul et Dakar en aller et retour.

Après cette visite de terrain ,le ministre Oyé Guilavogui et sa suite ont rendu une visite de courtoisie au gardien de la mosquée de Karamoko Alfa mo Labé ,Thierno Mamadou Badrou Bah.

Pour ce qui a filtré du calendrier des officiels c’est samedi que Mr Guilavogui et sa suite devront reprendre la route de Conakry.

Ces annonces sont elles de la poudre aux yeux comme il en a pris habitude et gout le locataire du département des transports ou cette fois ci c’est la bonne ?à vous de vous faire une opinion. Affaire à suivre.

Ousmane Koumanthio Tounkara