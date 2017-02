REPORT THIS

Réunis dans la salle de conférence du ministère de la fonction publique, les leaders de l’inter-centrale syndicale et des membres du gouvernement ont parvenu à un accord. Souleymane Sy Savané, chef de file de syndicat libre des enseignants et chercheurs de Guinée (SLECG) et son homologue de la Fédération syndicale de l’éducation ont déclaré la suspension du mot d’ordre de grève.

Ils appellent tous les enseignants à reprendre les cours dès demain mardi sur toute l’étendue du territoire. Reste à savoir si la base qui a, depuis ce matin contesté la levée de la suspension annoncée hier tard dimanche va suivre la décision des leaders syndicalistes.

Alpha Oumar Diallo pour Aminata.com

