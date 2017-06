Un vigile perd le contrôle de son arme de service et blesse deux personnes

Un vigile militaire posté à l’entrée du siège de Orabank dans le quartier Mairie a effectué une mauvaise manipulation de son chargeur pendant qu’il voulait le remplacer, l’arme l’a échappé des mains déclenchant du coup un tir dont la balle a fini sa course dans sa jambe gauche d’abord d’aller se loger dans l’une des jambes d’une marchande ambulante qui a eu le malheur de se trouver au mauvais endroit au mauvais moment.

Admis à l’hôpital le sergent Camara bien que conscient n’a voulu placer aucun mot prétextant être inquiété par le sort de sa ‘’victime accidentelle ‘’plutôt qu’au sien propre.

Cette dernière prénommée Fatoumata Binta et originaire de Sallya un quartier péri urbain a trouvé la force de narrer sa mésaventure .

« je ne sais pas si c’est intentionnel ou non mais j’étais de passage quand j’ai entendu le coup de fusil au même moment j’ai ressenti une douleur et j’ai senti que mon pied s’engourdissait, de là on m’a conduit à l’hôpital ici »

A l’hôpital, le docteur Sékou Bah a expliqué que le pronostic vital de ses deux patients n’était pas en jeu et que les soins qui s’imposaient ont été apportés.

Au moment où nous quittions sous presse une délégation militaire conduite par le Colonel Charles Kolipé Lamah commandant de zone adjoint arrivait à l’instant avec des moyens pour appuyer la prise en charge des deux blessés.

Après les faits l’institution bancaire a immédiatement suspendu son service pour essayer de gérer la situation qui venait de lui tomber dessus.

Ousmane Koumanthio Tounkara