Un point de chute pour Kerfalla Yansané à la Présidence de la République

L’ancien ministre d’Etat, Ministre des Mines et de la Géologie, Kerfalla Yansané a été nommé Ministre à la Présidence de la République. Le décret signé du Président Alpha Condé a été lu sur la télévision nationale, le lundi 11 janvier 2016.

Kerfalla Yansané qui dit avoir servi pendant 30 ans sans avoir un seul jour de repos, a été élevé au rang de conseiller du Chef de l’Etat guinéen sur les relations avec les Institutions Multilatérales de financement et les fonds d’investissements publics et privés, ainsi que les questions monétaires et bancaires.

A cette allure, les ministres du gouvernement Mohamed Said Fofana qui n’ont pas été admis, certains sont en train d’être repêchés petit à petit. C’est le cas notamment, d’Ansoumane Condé, ancien ministre délégué au budget, Mohamed Diaré, ancien ministre de l’économie et des finances, Aliou Diallo, ancien ministre des Transports et Kerfalla Yansané, ancien ministre des mines et de la géologie et ancien, ancien ministre de l’économie et des finances.

Oumar M’Böh pour Aminata.com

Article publié pour la première fois le 12/01/2016



