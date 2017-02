REPORT THIS

Vêtus en t-shirts blancs sur lesquels figure la Photo du défunt Directeur général d’Orange Guinée et son slogan “Wonkhaï” en langue nationale Soussou qui veut dire allons-y, les employés du leader de la téléphonie en Guinée se sont fortement mobilisés ce mercredi 15 février 2017 pour rendre un dernier hommage à Eric Bouquillon décédé le samedi 11 février dernier à Conakry à l’âge de 53 ans par suite d’une malaise.

Cette cérémonie qui s’est déroulée dans un réceptif hôtelier de la capitale guinéenne a connu la présence du ministre des postes et télécommunications, de l’ambassadeur de la France en Guinée, des opérateurs économiques, des médias…

Prenant la parole, Abdoul Karim Bangoura Directeur général par intérim d’Orange Guinée a fait savoir qu’après sa nomination en octobre 2015, Eric a parcouru toute la Guinée, pour écouter et échanger avec les populations et les autorités à la base.

Selon lui, cette nomination fut accueillie avec une certaine appréhension au sein d’Orange, parce qu’on ne le connaissait pas.

“Mais, nous avons alors découvert un homme plein de vie et de bonne humeur. Il a parcouru toute la Guinée, pour écouter et échanger avec les populations et les autorités à la base. Il était heureux de voir le bonheur sur le visage des enfants lors des remises de don. Il a pris son bâton de pèlerin pour rencontrer les autorités à tous les niveaux. Eric était un homme plein d’énergie. Il tirait cette énergie autour de lui, de ses rencontres avec les collaborateurs, les autorités ainsi que les populations. Ce qui le motivait tous les jours, c’était cette envie, cette volonté farouche de rependre un peu de bonheur autour de lui”, indique Monsieur Bangoura.

L’Ambassadeur de la France en Guinée et de la Sierra- Leone, Jean-Marc Grosgurin a pour sa part parle d’un choc immense.

Pour le diplomate français, le témoignage conforte l’idée d’un homme à la grandeur dans l’écoute des populations locales et le développement de la Guinée. “A la veille de sa mort, il rentrait d’une mission à l’intérieur du pays. Témoignages de l’écoute des populations à la base”, a-t-il renchéri.

De son côté, Moustapha Mamy Diabi ministre des Postes, Télécommunications et de l’Economie Numérique a demandé aux travailleurs d’orange Guinée de redoubler d’effort, pour honorer la mémoire du défunt Eric en maintenant l’élan de leader d’Orange Guinée au sein de la téléphonie mobile.

Mamadou Aliou Barry et Fatoumata Lamarana Diallo pour Aminata.com

(+224) 622 30 49 42

aliousarayabhe@gmail.com