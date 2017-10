Des travailleurs de la SMD manifestent pour réclamer une meilleure de condition de travail

Selon des informations locales, les agents de la sécurité d’une structure sous-traitance de la Société Minière de Dinguiraye (SMD – du russe Nordgold) à Lefa ont barricadé, ce vendredi 29 septembre 2017, les accès à la mine d’Or, empêchant leurs collègues d’être dans leurs lieux de travail respectifs.

« Ces agents environ 200, relèvent tous d’INTERCOM, une structure en manque de syndicat et laissé à la merci de leur Directeur Général qui se trouve à Conakry. Ils étaient très en colère ce vendredi. Et nous en tant que syndicalistes de la société SMD, avons cherché à savoir ce qui s’y passe. Mais, laissez-moi vous dire qu’après explications à la sous-préfecture de Siguirinin, on a compris qu’ils avaient raison de manifester. Parce que trop c’est trop. Ils ne sont ni bien traités et ne se reposent presque pas », a indiqué un syndicaliste de l’USTG.

A la question de savoir ce don les protestataires réclament, il dit : « d’abord leur Directeur reste injoignable, ensuite, ils ont un problème de salaire, car le salaire qu’ils perçoivent n’arrive pas à couvrir leurs besoins. Ils ont évoqué également leur situation sanitaire qui comme les autres services de la SMD reste a désiré, cela depuis l’arrivée des Russes », a-t-il résumé.

Depuis plusieurs années maintenant, ces agents en charge de la sécurité de ladite société et tant d’autres employés réclament l’amélioration de leurs conditions de vie et de travail. Malgré ce cri de cœur, « les responsables de la SMD font la sourde oreille et continuent à exploiter de plus belle, la matière précieuse (l’Or) », a déploré ce syndicaliste qui a fait de révélations sur leur traitement.

Ce débrayage a paralysé les activités de cette société. Car, tôt le matin, les bus et véhicules devant transportés les travailleurs ont été bloqués. Des travailleurs qui devaient quitter le village Léro pour l’Usine située à 10 kilomètres sont restés pendant des heures bloqués.

Aux dernières nouvelles, les autorités sous préfectorales, responsables de la SMD, syndicats et protestataires ont à l’issu d’une réunion de crise trouver un terrain d’entente jusqu’à l’arrivée du Directeur de l’INTERCOM.

Il faut rappeler que les grands gisements d’Or de Guinée se trouvent en Haute Guinée où est également présente cette Société minière de Dinguiraye (SMD – du russe Nordgold) à Lefa.

A suivre…

Oumar M’Böh pour Aminata.com

+224 622 624 545/666 369 744

mbooumar@gmail.com