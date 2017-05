Teliwel (Lelouma): un district où l’eau est tombée du ciel

Alors que le commun des guinéens vit dans une extrême précarité pour les besoins sociaux de base, Teliwel , district de Sagalé dans la préfecture de Lelouma est desservi en eau potable via une adduction gratuite.

Un fils du terroir employé dans l’entreprise française ‘’ Saga soleil’’ a servi de trait d’union pour la réalisation de ce ‘’cadeau céleste’’.

Abdoul Gadiry Diallo gestionnaire de l’infrastructure rappelle le contexte :

« nous avons déposé une demande à l’entreprise et Mr Amadou Naddal Diallo a appuyé à l’interne celle ci et quand la chose a été acquise notre contribution nous bénéficiaires a été de nourrir et de loger les ouvriers venus réaliser l’infrastructure. ….à la remise de l’infrastructure ,le partenaire a été clair qu’il ne prendrait pas en charge les réparations éventuelles en cas de panne voilà pourquoi on a sollicité une cotisation mensuelle de 1000 »

Une femme de celles qui ont vécu le calvaire de la corvée d’eau sur de longues distances parfois n’a pas caché sa joie :

« on est ravi de cette réalisation qui nous soulage des longues marches pour puiser de l’eau nous qui puisions à Pouti Lakara ou Tountoiwol avant, et nous prions que Dieu allège aussi la tache à nos sœurs des districts alentours. »

Seule voix discordante sur les lieux lors de notre reportage celle de Mr Mamadou Dian Diallo qui fustige non pas la mise en place de l’adduction mais sa gestion :

« Dieu nous a gratifié de l’eau en abondance sans qu’il ne soit besoin de mettre en marche un groupe ou un appareil solaire mais certains égoïstes refusent la desserte à certains secteurs, ceci est une manne céleste que chacun fasse preuve de retenue pour que tout le monde puisse en jouir. »

Sur le terrain certaines indiscrétions nous ont permis de savoir que l’adduction devait profiter au centre de Teliwel pour deux ans avant de profiter aux divers secteurs mais cette mesure n’aurait jamais été respectée.

Ousmane Koumanthio Tounkara