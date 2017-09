Téléphonie: Orange Guinée lance son « Programme Citoyen » et récompense trois lauréats du Prix « entrepreneuriat social 2017 »

La société de téléphonie mobile Orange Guinée a organisé ce mercredi 27 septembre 2017 à la Bluezone de Dixinn une cérémonie de lancement de son « Programme citoyen » et a procédé à la remise du prix de entrepreneuriat social 2017 en Guinée, a assisté Aminata.com.

Ce programme Citoyen d’Orange Guinée est en droite ligne avec la volonté forte du Groupe d’Orange d’être le partenaire de la transformation numérique en Afrique et de demeurer un acteur de référence pour plus de 121 millions de clients dans le continent africain, les Etats, collectivités, les entreprises ainsi que tout l’écosystème des TIC, en partageant avec tous une vision de développement respectueux et durable.

Selon les responsables du leader de la téléphonie en Guinée, il a pour objectif de renforcer la position de la marque orange en Guinée et son ambition première d’être le premier opérateur digital engagé et aussi l’opérateur préféré des guinéens.

Orange Guinée entend, les prochains mois, témoigner encore plus de ses engagements à l’attention des communautés avec la volonté de voir la Guinée émerger davantage sur le plan international grâce aux nombreux talents de ses citoyens.

Dans son discours, M. Brelotte Ba Directeur Général d’Orange Guinée a fait savoir que 3 milliards de francs guinéens seront investis sur les 18 prochains mois pour accompagner les guinéens dans leur épanouissement et le développement du pays. « Un milliard pour l’inclusion numérique, un milliard dédié à l’éducation, près de 800 millions pour la santé et 500 millions pour entrepreneuriat », a-t-il indiqué.

Après ce lancement,Orange Guinée a procédé à la remise du Prix de l’entrepreneur Social aux trois lauréats 2017. Ce prix vise à encourager les porteurs de projets innovateurs à faire émerger leurs idées.

Selon le Jury présidé par Justin Morel Junior, 64 projets ont été reçus par ses membres, 10 ont finalistes et trois ont été les heureux lauréats 2017 en Guinée.

« L’objectivité, la connectivité des projets proposés sur les réalités guinéennes ont été les critères du jury qui a été très exigeant », explique le Président du Jury.

Le 3ème prix a été remporté par le projet Gninguéma dans le domaine de l’agriculture. Ce projet qui consiste à vendre des produits à travers une plateforme web a bénéficié de 20 millions de francs guinéens(GNF), un Iphone7 et une connexion internet d’un an.

Le 2ème prix est revenu à Clismat, projet de transfert de colis à travers une application. Il empoche 30 millions GNF, une tablette et un an de connexion internet.

C’est le projet Mayalangny(ma santé) qui a raflé le premier Prix composé de 40 millions GNF, une connexion internet d’un an et un MacBook. Ce projet est un carnet de santé digital qui permet aux citoyens d’avoir leur information de santé à portée de main, de pouvoir rechercher des médecins, également enregistrer des consultations. Il permet aussi aux médecins de pourvoir avoir la base de données de leurs patients, de pouvoir exploiter les informations médicales de ceux-ci afin d’éviter les risques.

Ces porteurs de projets vont participer à une compétition régionale où plusieurs prix seront décernés.

L’objectif d’Orange Guinée est d’apporter, en marge de ses activités commerciales des réponses concrètes et surtout adaptées aux besoins en matière de développement exprimés par les populations urbaines et rurales, plus particulièrement les jeunes et femmes.

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

(+224) 622 304 942