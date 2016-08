Téléphonie : MTN continue à récompenser ses clients

La société de téléphonie MTN-Guinée ne se fatigue pas de récompenser ses meilleurs consommateurs, elle a précédée jeudi 25 août 2016 à 36 dans la commune de Coyah à la remise officielle des gagnants de sa promo MTN vacance.

Pour cette semaine, sept clients ont été sélectionnés dont cinq ont répondu à la remise officielle de leurs cadeaux.

Parmi les gagnants présents il y avait Loua Lavoiser, élève qui a gagné un téléphone I Phone 6, Abdoulaye Diallo, informaticien a reçu aussi un téléphone I Phone, Oumar Ly, Homme d’affaires a gagné une tablette samsung, Aissata Traoré, a aussi reçu une tablette Samsung et Xu Wang, chinois, qui est en séjour de travail en Guinée, il est ingénieur de son état a remporté l’un des plus grands cadeaux de la promo vacance, une Moto.

Selon un des gagnants, Abdoulaye Diallo, gagnant d’un téléphone I Phone 6 se dit surpris du cadeau qu’il a gagné de la part de MTN.

« Je suis très content de ce cadeau que cette société vient de m’offrir, ça été une grande surprise pour moi, la première fois, quand ils m’ont appelé je ne croyais pas, je pensais que c’était un ami qui blaguait avec moi, au fur en mesure qu’on parlait, j’ai commencé à comprendre que c’était vrai. Ils m’ont appelé pour une deuxième fois, ils m’ont dit de venir au kilomètre 36 récupéré mon cadeau », a-t-il expliqué en invitant les autres clients de croire à cette promo, de jouer, c’est une question de chance.

Pour cet autre client, Oumar Ly, gagnant d’une tablette samsung, a affirmé d’être très surpris et il est très content aussi de gagner ce cadeau.

« Au début je ne croyais pas, mais comme on m’a donné rendez-vous de venir ici, bon je suis venu et j’ai trouvé que c’est vrai, donc je crois à cette société et je dirais à tout le monde de s’inscrire pour jouer à cette promo MTN vacance », a-t-il invité.

Les deux autres gagnants qui étaient absents, Loua Victor de N’Zérékoré, diplômé et Mabinty Camara de Taouya, élève de son état ont eux des empêchements pour venir récupérer leurs cadeaux selon le service marketing de MTN, « nous ferons tout pour que ceux-ci reçoivent leurs cadeaux dans les prochains jours », a promis Ahmed Kaba, chargé de sponsoring événementiel MTN-Guinée.

MTN fait cette promo à chaque vacance pour récompenser ses clients qui consomment de plus. Pour participer au jeu, c’est gratuit, il suffit d’envoyer à MTN au 8200 ou faire *400# ok. Les conditions à remplir, c’est de consommer 10.000 GNF par semaine pour gagner une moto, ou bien une tablette ou un téléphone I Phone 6 et pour avoir la super cagnotte qui est la voiture rave 4*4, 2016, il faut s’inscrire et consommer 50 milles GNF à l’espace de deux mois.

Ibrahima Sory Barry pour aminata.com

