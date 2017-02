Téléphonie: L’audit 2016 de l’ARPT publié, Orange devance largement les autres opérateurs

L’Autorité de régulation des postes de télécommunication(ARPT) a procédé à la présentation des résultats de son audit 2016 réalisé dans le cadre du contrôle de la qualité de service des réseaux mobiles et des fournisseurs internet de Guinée. Une enquête réalisée en partenariat avec le cabinet international PMI Conseil du 7 novembre 2016 au 25 janvier 2017.

Dans son exposé, Patrice Miconi consultant spécialisé dans ce domaine a fait savoir que l’audit a couvert 55% des populations avec la mesure de 6000 kilomètres de routes et dans 39 villes(préfectures et sous-préfectures). Un échantillon assez représentatif de la population guinéenne selon l’expert.

Aux dires de Patrice Miconi, cet audit a pris en compte pour chaque opérateur, les critères de disponibilité, d’accessibilité, de fiabilité, de qualité et de vision qualité, à travers les services voix, Data ou Radio 2G et 3G.

“La méthodologie employée a été de se mettre à la place du consommateur et d’évaluer le réseau comme ce dernier peut l’évaluer. Le problème est que le consommateur est seul et quand c’est lui-même qui évalue la qualité, on va avoir une valeur qui est subjective de la qualité ressentie. Grâce à ce genre d’audit, nous avons la vision la plus objective possible de la qualité des services qui sont fournis.

Les résultats obtenus permettent à l’ARPT de conseiller finalement les consommateurs de choisir leur fournisseur de téléphonie mobile et d’accès internet; également en fonction de la qualité du service fourni, en fonction du coût. Maintenant, en fonction d’un lieu, en fonction des services, on sait quel opérateur est meilleur. La qualité technique c’est de mesurer le service rendu de la même manière sur un réseau que sur un autre. Le travail d’échantillonnage nous permet de savoir que dans telle ville quel opérateur présente les meilleurs services par rapport à un autre présent sur le même lieu. De 2013 à 2017, d’une manière générale la qualité des réseaux s’est améliorée. Mais il reste encore du chemin à parcourir et des améliorations à apporter. Ces genres d’audit permet effectivement de contrôler l’amélioration des réseaux”, a-t-il indiqué.

Prenant la parole, Antigou Chérif Directeur général de l’ARPT a dit que dans le plan d’action de sa structure, il y a un objectif qui est la réalisation d’au moins un audit par an.

“Depuis 2013 on avait pas pu réaliser. Cela a été dû à l’épidémie Ebola. Cet audit qu’on vient de faire servira de base pour les prochains audits. Chaque année nous allons réaliser au moins un audit. L’objectif c’est de voir le niveau de conformité des réseaux des opérateurs par rapport à leurs obligations dans les cahiers de charge mais aussi ces résultats permettent aux différents opérateurs de mesurer eux-mêmes leur performance sur le marché dans le secteur. Vous avez vu le classement tout à l’heure.

Chaque opérateur en prendra compte. Et ça servira de baromètre aux consommateurs pour pouvoir juger et choisir leur réseau pour la satisfaction de leurs besoins en communication. Quatre indicateurs ont été utilisés: la disponibilité, l’accessibilité, la fiabilité du réseau et la qualité vue par le client”, ajoute le patron de l’ARPT.

Et Monsieur Chérif de conclure: “Des recommandations vont être envoyées aux opérateurs pour la correction des anomalies parce qu’ils ont l’obligation de corriger cela dans une période que nous allons donner. Les courriers qui vont partir avec les recommandations vont servir de base pour que si ce n’est pas réalisé, dans les cahiers de charge il y a des sanctions qui sont prévues qui va jusqu’à la suspension, le retrait de la licence qu’ils ont”. La présentation des résultats de cet audit a eu lieu en présence des représentants de tous les opérateurs. Les résultats de l’audit 2016 place la société de téléphonie Orange en tête des opérateurs évoluant en Guinée.

Mamadou Aliou Barry pour aminata.com Les nouvelles de la république

