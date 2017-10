Téléphonie: Cellcom Guinée récompense ses fidèles abonnés

« Le numéro un c’est Vous », l’entreprise de téléphonie Cellcom Guinée entend bien appliquer à la lettre son principal slogan publicitaire. Ce mardi 3 octobre, elle a procédé au tirage au sort dans le cadre de sa promo BAM qui récompense ses abonnés qui ont utilisé un maximum de cartes de recharge.

Selon Maimouna Marega du service marketing et communication de Cellcom, le principe est simple: chaque recharge de 5000 donne au client un ticket qui lui permet de participer au tirage. Plus l’abonné rechargé plus il a la chance de gagner des cadeaux. « Même avec 1000 francs de recharge, quand vous rechargez jusqu’à accumuler 5000 vous avez droit à un ticket« , précise mademoiselle Marega.

Devant Me Souleymane Djengassy Bah, huissier de justice, Alpha Ibrahima Cissé, représentant de la LONAGUI et les médias partenaires, l’entreprise de téléphonie a entamé le tirage mensuel. A l’issue de ce tirage, 10 numéros Cellcom ont été récompensés. Des divers cadeaux étaient en jeux: carte de recharge, des téléphones de marques Tecno Spark et Alcatel OneTouch Idol, des routeurs wifi et une moto. Les gagnants numéros 3 et 4 ont chacun raflé un routeur de connexion internet. Les gagnants 7, 8 et 9 vont recevoir un téléphone de marque Tecno Spark. Le dixième numéro a remporté une moto toute neuve.

Sur le champ, Maimouna Marega a appelé le lauréat numéro 5. Au bout de téléphone, c’est Mohamed Diaby qui a répondu. Visiblement étonné et émerveillé par la surprise, M. Diaby étudiant et résident à Enta a remercié Cellcom. « Je suis sous le choc [à cause de l’émotion]. Je ne m’attendais pas à cette surprise« , a-t-il dit avant de scander haut et fort « Cellcom, le numéro un c’est Vous! ».

Même émotion chez Mohamed Doumbouya, chauffeur et habitant au quartier Cosa dans la commune de Ratoma. Quand son interlocutrice lui a demandé s’il croyait à la Promo de Cellcom, il a répondu par l’affirmatif avant de promettre de se rendre dès lendemain au siège de Cellcom à Almamya dans la commune de Kaloum pour récupérer son cadeau.

La promo BAM a été lancée en début septembre, elle récompense les fidèles clients de Cellcom. Des tirages hebdomadaires et mensuels sont effectués avec des d’innombrables cadeaux. Le plus grand lot est une pirogue de 40cv et le financement à hauteur de 40 millions d’un mariage.

A en croire Mademoiselle Marega, à travers cette promo, Cellcom Guinée compte changer la vie de ses abonnés. « C’est une chance qu’on offre à nos abonnés de changer leur vie. Quand vous avez une pirogue à moteur de 40cv, c’est une opportunité qui vous permet avec votre famille entière de changer de vie« , explique-t-elle.

Le dernier tirage aura lieu en décembre 2017. Au moment où des arnaqueurs sévissent dans le pays, Cellcom Guinée précise à ses abonnés que tout gagnant peut venir dans une boutique de la société muni d’une pièce d’identité pour retirer gratuitement son cadeau.

Alpha Oumar Diallo pour Aminata.com

alphanyla@gmail.com

+224 656 391 976