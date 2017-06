Tablettes: Alpha Condé prend une mesure en faveur des étudiants

L’épisode houleux au Palais du peuple où le chef de l’Etat s’en est violemment pris aux étudiants qui lui réclamaient leurs “tablettes” se poursuit. Dans un communiqué de presse transmis par le bureau de presse de la présidence, Alpha Condé a de nouveau autorisé la distribution des tablettes aux étudiants.

C’est à l’occasion d’une rencontre qu’il a eue avec le ministre de l’enseignement supérieur. Lisez l’intégralité du communiqué:

“Conakry 8 juin 2017 – Après la rencontre avec les étudiants au Palais du peuple à l’occasion du Forum de l’Etudiant Guinéen, le Chef de l’Etat, le Professeur Alpha Condé, a réuni ses plus proches collaborateurs et le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique pour faire un point exhaustif de la distribution des tablettes dans les universités sur toute l’étendue du territoire national. Le Chef de l’Etat a déploré le retard accusé dans le processus malgré les explications fournies à cet égard, à savoir l’établissement du fichier biométrique des étudiants, la procédure d’attribution du marché et les délais de commande et de livraison. Il ressort que malgré tout, l’opération a commencé il y a de cela 1 mois et a déjà donné des résultats probants : plus de 600 étudiants ont acquis leurs tablettes à des prix défiant toute concurrence, grâce à une subvention importante consentie par l’Etat à la demande expresse de Monsieur le Président de la République, le Professeur Alpha Condé.

Le Chef de l’Etat s’est réjoui que la distribution des tablettes aux étudiants ait effectivement commencé et compte déjà de nombreux bénéficiaires. Il a instruit que ceux d’entre eux qui ne se sont pas encore familiarisés avec l’utilisation des tablettes bénéficient d’une formation, en ce moment, en cours.

En conséquence, il a exhorté toutes les parties impliquées à redoubler d’effort et d’ardeur pour la poursuite, l’accélération et surtout la réussite de cette opération qu’il suit avec une attention particulière et un vif intérêt.

C’est l’occasion de rappeler que Monsieur le Président de la République, son Excellence le Professeur Alpha Condé, place les jeunes et les femmes – auxquels son mandat est dédié – au cœur de ses préoccupations et ne ménagera aucun effort pour leur assurer de meilleures conditions de vie et leur garantir un avenir radieux.

Enfin, le professeur Alpha Condé reste déterminé à relever le défi de l’Education, convaincu que pour bâtir une grande nation, parvenir à un développement économique et social durable, il faut une jeunesse bien formée, consciente de ses droits et de ses devoirs et en phase totale avec son époque”.

Aminata.com