Sylla toujours sur le départ !

TRANSFERTS – INTERVIEWS Idrissa Sylla suscite beaucoup d’intérêt de la part de beaucoup de club : Newcastle, Norwich et Wolverhampton. La piste menant à Wolverhampton semble s’éloigner pour le joueur qui a d’autres pistes en tête. Cependant, Wolverhampton n’a pas fermé totalement la porte à Sylla selon l’entourage du joueur.

« Les choses ont un peu traîné et comme Wolverhampton est ambitieux, il ne s’est pas contenté de la seule piste Sylla et a avancé sur d’autres dossiers. Cela ne veut pas dire que Sylla n’ira pas là-bas, mais les chances que ce soit le cas sont de plus en plus petites » déclare l’entourage du joueur.

Source: Sud Presse (B.H.)



