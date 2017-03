La cérémonie de commémoration du 13 ème anniversaire de la disparition de l’honorable Siradiou Diallo élargi à Bah Mamadou, Dr. Aliou 5 Diallo et Doyen ELH. Ibrahima Maci Bah a eu lieu ce dimanche , 19 mars 2017, au siège de l’Union pour le Progrès et le Renouveau (UPR) à la Minière dans la commune de Dixinn.

Cette cérémonie commémorative a été rehaussée par la présence du président Alpha Condé, l’honorable Claude kory koumdiano président d’honneur de la cérémonie, les anciens membres du gouvernement, certains partis politiques les militants et sympathisants du parti UPR .

Cette célébration a commencé d’abord par la lecture du Saint coran et les bénédictions avec les fidèles musulmans pour immortaliser l’âme des disparus .

Après cette séance de lecture du Saint coran à la mémoire des compagnons de lutte pour l’instauration de la démocratie et de l’État de droit en Guinée, arrivée avec sa délégation, le président de la République a offert une enveloppe constante pour les sacrifices .

Pour sa part le président d’honneur Claude kory koumdiano, a rappelé que, ces illustres disparus on pris beaucoup de risques pour imposer le militantisme intégral en Guinée ”je me souviens encore de Bah Mamadou qui publiait des par à coudes il a transformé par la suite en journal où il disait toutes ses vérités que les guinéens devaient entendre. Et évidemment un peu avant l’adoption de la loi fondamentale le CNR a lâché du lest pour accepter l’idée de démocratie basée sur le multipartisme intégral donc c’est bien à ces trois que nous devons la libération politique de notre pays. Dans les sages du nombre de parti à créer parce-que à l’époque tous ceux qui parlaient top comme Bah Mamadou, Siradio, Alpha à partir de la France couraient des risques. Et grâce à cela la Guinée est devenue l’un des pays où il y’a effectivement une démocratie assise sur le multipartisme et cela est une bonne chose” estime t-il.

Il a également rendu un vibrant hommage au doyen Maci Bah qui a été le premier président de la coordination du Fouta à Conakry et qui n’est plus avec nous “alors si tous ceux-ci étaient encore vivant à côté du président Alpha Condé je suis sûr qu’ils auraient pu unir plus rapidement la Guinée, unir la Guinee au centre de l’unité Nationale ” souligne t-il.

De son côté, Amadou oury Diallo vice président de UPR et feu du jeune frère de Siradio Diallo à livré ses sentiments par rapport à cette cérémonie de commémoration ” j’ai un sentiment de fierté du 13 ème anniversaire de Siradio Diallo, comme vous le savez il fut le premier président de l’UPR. Mais ces qualités humaines voilà pourquoi tout le peuple est là pour honorer la mémoire des disparus . Depuis sa mort on a prévu célébré son anniversaire à Labé mais cette année on a pensé qu’il était nécessaire de délocaliser l’anniversaire à Conakry. Le messages que nous voulons donner c’est un message de paix de liberté de fraternité parce que tous les amis de Siradio ont prêché l’unité nationale la cohésion sociale et l’amour entre les prochains. Journaliste qu’il était, il a circulé à travers le monde surtout en Afrique avec toute l’expérience qu’il a eu, lorsqu’il est rentré en Guinée, il a prêché l’unité nationale les relations entre tous les africains et tous les Guinéens de ce monde. Je suis très content que le président soit venu ici parce qu’il nous considère comme des frères à lui et notamment moi”

Zeze Enema Guilavogui pour aminata.com

Tel, +224622344542

zezeguilavogui661@gmail. com