Situation politique: l’opposition se félicite «des engagements d’Alpha Condé»

Les engagements pris par le chef de l’Etat à la suite de sa rencontre avec son principal opposant, satisfont l’opposition républicaine qui espère tout de même que cela suit traduit dans les faits.

Les opposants au régime d’Alpha Condé se sont réunis ce vendredi 2 septembre au QG de l’UFDG pour écouter le compte rendu de l’entretien entre Alpha Condé et Cellou Dalein. Au sortir de cette réunion, ils ont exprimé leur satisfaction par rapport à la rencontre.

«Nous nous félicitons des engagements du président de la République», a déclaré le porte-parole avant de rajouter « les engagements restent des engagements. Nous voulons qu’ils soient traduits dans les faits».

Outre, le maintien d’un dialogue permanent entre lui et Cellou Dalein, Alpha Condé s’est aussi engagé à appliquer et à faire appliquer tous les accords politiques passés et futurs. Pour Aboubacar Sylla, «la balle est désormais dans le camp du ministère de l’Administration du territoire pour ouvrir un dialogue serein et structuré», «entre d’une part, le gouvernement et sa mouvance politique et de l’autre, l’opposition républicaine».

