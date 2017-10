Siguiri: Siaka Barry expulsé du stade où la fête du 2 octobre se tenait

Après la place des martyrs à 10h 30, la destination était le stade Ibrahima Permi Magassouba de la Nabko. C’est de là que l’ex ministre des sports et de la culture Siaka Barry a été bloqué à l’entrée du stade par les membres du bureau RPG .

Selon les explications d’un des organisateurs, le cas de siaka barry a été débattu avant le jour de la fête entre l’ONG organisatrice de l’évènement et les autorités prefectorales. L’ONG voudrait prendre Siaka Barry comme Parrain mais les autorités n’ont pas accepté qu’il peut venir quand même en tant qu’invité simple. Cela fut être un consensus entre nous>>.a -t-il indiqué.

C’est à 12h 50 que Siaka barry a apparu devant la porte du stade en provenance directe de la France en passant par Bamako. Le cou entouré par un morceau de tissu jaune. Soudain, les jeunes se sont levés pour aller l’accueillir avec un slogan très fort « » Jeune génération débout » c’est une immense foule qui l’accueillait à la porte, et finalement les membres du RPG arc-en-ciel se sont levés et lui ont bloqué le passage et l’ont expulsé du stade.

Siaka à son tour très énervé s’est retourné et a pris la direction de la ville. L’événement a pris fin à 14h 00.

Mamadou Hawa Keita depuis Siguiri pour Aminata.com

Tel: +224623547816