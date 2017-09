Siguiri: le président du comité de base du PADES de Frénkamaya rejoint l’UFR

C’est au cours de l’assemblée hebdomadaire de ce samedi 23 septembre 2017 que le président du comite de base du parti de Docteur Ousmane kaba PADES à Frénkamaya dans la sous préfecture de Kinièbakoura Namory Traore a confirmé son intégration au sein de la formation politique de sidya Toure .

Namory Traore à son tour de parole a indiqué que: << je démissionne du PADES pour des raisons personnelles, je suis maîtres de mes décisions et je suis conscient que l’UFR est un parti qui a de l’avenir. Dans ces derniers temps tout le monde voit ce que l’UFR est entrain de faire dans les différents quartiers de Siguiri » le grattage des rues non bitumées » pour faciliter la circulation aux usagers de la route. Moi j’opte toujours pour le concret. Ce qu m’attire de plus dans l’UFR c’est qu’il a des vrais leaders à la tête, qui sont francs, réalistes et engagés>>. A -t-il declaré Namory Traore le démissionné à la tête du comité de base du PADES à Frénkamaya.

En réponse à son adhésion à l’UFR, le coordinateur du Parti UFR à Siguiri Baba fofana a mentionné que: << les portes et fenêtres de l’UFR sont ouvertes pour tout le monde, ils tendent la main à tout le monde pour qu’ensemble ils atteignent leur objectif>>. En dernier lieu , il a souhaité la bien venue au Parti à cet ex-président du comité de base.

A noter que le parti UFR jusqu’au jour d’aujourd’hui ‘na pas de siège à Siguiri, ils tiennent toutes leurs réunions au domicile du coordinateur baba fofana alias « soldat » au quartier Bolibana 1.

Depuis Siguiri, Mamadou Hawa Keita pour Aminata.com

