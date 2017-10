Les sages de Siguiri et plusieurs jeunes leaders viennent de mettre en place une nouvelle agence dans l’intention de faire réunir toute la préfecture autour d’un idéal avant les élections communales prochaines.

Le porte-parole des sages a dit : « avec ces élections communales, il est mieux que nous soyons dirigés par celui qu’on a désigné que par celui qui nous est imposé et qui ne fera que le vouloir de son parti et non la population de Siguiri. Sur ce, cette agence n’est pas créée pour opposer le peuple de Siguiri mais au contraire elle œuvre pour le bien être des Siguiri ka, Alors avant les élections communales prochaines, Siguiri ne présentera qu’un seul candidat et lui il sera le candidat pour tous les Siguiri ka ».

Mais cet Idéal ne plait pas aux membres du bureau du RPG , pour eux :<<aucune soit disante bonne idée ne pourra empêcher le RPG de présenter son candidat aux élections communales prochaines; ce sont des apprentis politiciens qui ne connaissent rien dans la politique, c’est une desinformaton totale, une intoxication au sein de la population, alors nous lançons un appel solennel à toutes les sections, tous les comités de base, tous les partis alliés, les mouvements de soutien d’être vigilants face à ces idées confuses », a insisté le bureau du RPG.

Mais en réalité la situation est très tendue entre les deux camps, mais aucun ne touche le nom de l’autre dans les différentes interventions, dans les communiqués et tout comme les affiches.

L’Agence Pour le Développement de Siguiri tient sa réunion chaque Dimanche dans la vestibule des Magassouba.

Mamadou Hawa Keita depuis Siguiri pour aminata.com

Tel: +224623547816