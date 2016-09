Sidya Touré: «nous aurons des candidats partout lors des communales…»

Lors de l’assemblée générale hebdomadaire de son parti ce samedi 3 septembre, le président de l’UFR a abordé la question relative à l’organisation des élections communales initialement prévues en octobre avant leur report en décembre 2016.

Devant ses militants, Sidya Touré a commencé son speech par justifier son absence prolongé du pays.

«La première question qui m’a été posée, il paraitrait que j’ai duré cette fois-ci. Mais, un mois d’absence ce n’est pas trop parce qu’il y a des responsables qui quittent ici pour plus d’un an. Donc, acceptez qu’on règle certaines choses là-bas également. Cela fait partie de temps à autre. Nous devons sortir pour rencontrer certaines personnes qui peuvent nous aider dans plusieurs domaines. On avait assez de voyages notamment sur l’Amérique, l’Europe et la Côte d’Ivoire. Parce que si vous arrivez quelque part où il y a des gens avec lesquels vous avez géré pendant plus de 30 à 34 ans, il est normal que vous vous retrouviez», s’est-il justifié.

Par ailleurs, le président de l’UFR a salué la restructuration engagée au sein du parti. «La section de Touguiwondy, de Matam et de Matoto, les responsables de Ratoma et de Kaloum merci à vous tous. Ce que je viens de voir m’a convaincu que les restructurations que nous sommes en train de faire ont porté leurs fruits. J’ai compris que les nouveaux responsables qu’on est en train d’installer font leur travail».

Abordant la question liée à l’organisation des prochaines élections, le haut représentant du chef de l’Etat a indiqué que son parti va présenter des candidats partout où il n’a pas d’accords avec un autre parti. «Nous aurons des candidats partout. Donc, vous devez être prêts à cela. Notre position sur cette question est que nous devons faire les élections communales avant. Parce que si nous disons qu’il faut entrer dans l’organisation des élections des districts et des quartiers, nous allons passer encore l’année à discuter et nous n’allons pas réussir à mettre en place les communes rurales qui devraient normalement nous permettre d’entamer le processus de développement économique et sociale à l’intérieur du pays qui est la principale préoccupation de l’UFR».

Sidya Touré a annoncé que les élections communales vont être une aubaine «pour faire la promotion de beaucoup de jeunes et de femmes parce que nous avons constaté que partout où les problèmes ont été posés, ils ont été en tête de tout cela. On s’est rendu compte que ces deux couches sociales se battent véritablement pour le parti dans les quartiers et dans les communes».

Abdoul Malick Diallo

+224 655 62 00 85

Dialloabdoul110@gmail.com



Avez-vous aimé cet article ? Commentez ou partager avec vos amis recommander