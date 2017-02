REPORT THIS

Chers amis,

En mission à l’intérieur du pays, j’ai été désagréablement surpris par l’avalanche ce week-end d’images peu reluisantes de notre culture, reflétée par la récente organisation de l’élection « Miss Guinée » dans un réceptif hôtelier de la place. Cette édition où l’amateurisme se le disputait au désordre et à l’indécence, a fini par révolter tous les guinéens épris d’une renaissance culturelle de notre pays dans le respect de ses valeurs traditionnelles et authentiques.



Me référant à tous les impairs et désagréments causés au label « Miss Guinée » depuis des années, nous avons estimé que la récente édition était la goutte d’eau qui fait déborder le vase. À cet effet, prenant nos responsabilités, nous avons décidé à l’issue d’un conseil de cabinet ce qui suit :



Article 1) La convention signée entre le Ministère de la Culture et le COMIGUI afin de promouvoir la beauté guinéenne, est suspendue jusqu’à nouvel ordre, à compter de la publication de la présente décision.

Article 2) Jusqu’à la mise en place d’un nouveau code d’éthique et de déontologie régissant cette activité, tous les concours de beauté à dimension nationale sont formellement interdits sous peine de retrait des licences.

Article 3) Pour la promotion de l’image de la guinéenne, une charte d’éthique et de déontologie sera mise en place par une commission d’experts érigée à cet effet…

La présente décision sera publiée partout où besoin sera !!!

Vive la renaissance Culturelle de la Guinée ! Vive la dignité de la femme guinéenne !!!