Sénégalais décédé à Conakry: « j’ai trouvé des médicaments au tour de lui »

Un ressortissant sénégalais du nom de Mamadou Diène, formateur en marketing et de la communication dans certaines université en Guinée a été retrouvé mort dans son appartement à Koloma marché.

Alerté par les voisins, les autorités locales se sont rendues sur les lieux pour constater les faits. Interrogé par un reporter d’Aminata.com, ils ont apporté leur témoignage sur le corps sans vie retrouvé dans l’appartement qui fait face à celui de la Radio Tamata fm.

Selon M. Waka Kaba Dabo, chef de quartier adjoint de Koloma Soloprimo, ils ont été informés de la nouvelle ce vendredi 14 juillet depuis 15h, qu’il y’a une chambre qui est fermée depuis plus de 24h, ils n’ont pas retrouvé la personne. « J’ai immédiatement alerté les agents qui sont habilités à la matière pour mener les investigations », déclare t-il.

Les chargés de l’investigation, adjudant Jaques Zakama Koévogui, officier de police judiciaire en service à la brigade gendarmerie territorial de Kaporo Rail, a indiqué que qu’il a été informé par son commandant qui lui a par la suite recommandé d’aller constater les faits.

« Nous avons procédé à la constations des faits, après j’ai appelé le procureur lequel m’a instruit de réquisitionner un médecin légiste pour déterminer la cause réel de la mort », a-t-il expliqué en ajoutant que, quand le médecin légiste est venu, ils ont remis le corps suivi d’une réquisition, « on attend maintenant le rapport médical légal qui va nous déterminer réellement la cause de la mort ».

La détermination de la cause de la mort de M. Diène, Dr Amadou Mouctar Diallo, médecin légiste nous a laissé entendre que, lorsqu’il est venu, il a trouvé un monsieur couché avec des signes positifs de la mort. « J’ai fait les premiers constats. J’ai demandé à ce que le corps soit transférer à l’hôpital pour approfondir les examens. J’ai trouvé des médicaments au tour de lui ».

Loin de celui, l’association des ressortissants sénégalais était sur les lieux pour compatir la mort de leur compatriote. D’après notre source d’information, le conseiller juridique sénégalais a indiqué, que le corps de M. Diène sera amené sur le Sénégal en collaboration avec ses parents.

Ibrahima Sory Barry pour Aminata.com

