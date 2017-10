Semaine nationale de la citoyenneté : des diplomates chez Khalifa Gassama Diaby

En prélude de l’organisation de la Semaine Nationale de la Citoyenneté et de la Paix (SENACIP), en Guinée, le ministre de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté Khalifa Gassama Diaby, a reçu ce lundi 16 octobre 2017, dans les locaux de son département les ambassadeurs et institutions accrédité en Guinée.

Au sortir de cette rencontre avec ces diplomates, le ministre Khalifa Gassama Diaby, dévoile leur visite dans son département, « cette entrevue consiste avec les représentations diplomatiques de partager toutes les informations relatives à l’organisation de la 2ème édition de la semaine nationale de la citoyenneté comme l’année dernière.

Voir ce qui est possible de la part de nos partenaires pour nous accompagner dans l’organisation de cette 2ème édition, qui porte cette année sur une thématique absolument fondamentale dans notre pays. Le comment faire pour vivre ensemble mieux dans la justice la liberté et dans la solidarité»

Dans le même registre , le premier responsable du ministère de l’Unité Nationale et de la Citoyenneté, a dit la particularité de cette année sont énormes, « il y a des prix de très nombreuses activités préparatoires notamment, la formation des 5000 volontaires , 33 comités préfectoraux, l’organisation de la création des prix , le prix du civisme , prix de la paix et à la sortie de cette 2ème édition, il aura un rapport nationale avec des propositions concrétés qui vont dans le sens de la construction d’une nation dans notre pays . Rassurer nos concitoyens de la nécessité de l’intérêt de cette nation, rappeler l’un et à l’autre de leur responsabilité. Mais aussi garantir pour chacun d’entre eux la jouissance de leur droit et de leur liberté. C’est un travail difficile, compliqué, il faut continuer à travailler là-dessus. Parce que nous pensons fondamentalement que notre salut se trouve dans la création d’une communauté nationale dans l’espace public où chaque guinéen y trouvera son bonheur sa place et sa dignité. » , a-t-il conclu

Zézé Enéma Guilavogui pour aminata.com

Tel, +224 622 34 45 42

Zezeguilavogui661@gmail.com