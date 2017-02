SEM. Mathias Veltin: «l’Allemagne importe 2,4 millions de tonnes de Bauxite par an de la Guinée»

Les relations de coopération entre la Guinée et l’Allemagne est au beau fixe à considérer les opportunités d’affaires et les résultats des échanges commerciaux entre les deux pays.

L’Allemagne importe 90 et 95% de sa bauxite en Guinée. C’est dans ce cadre qu’il participe à l’extension de la CBG en garantissant 239 millions de USD au près des banques sur les 643 millions de USD que nécessite le projet.

Pour compléter le financement, le gouvernement guinéen a obtenu de la Société Financière Internationale (SFI), 20 millions USD, Overseas Private Investment Corporation (OPIC), une agence du gouvernement américain : 150 millions USD. A côté de ces institutions, un quatrième groupe constitué de deux banques guinéennes notamment la BICIGUI et la SGBG va aussi apporter son financement au projet.

En participant à ce projet, Berlin compte ainsi augmenter son importation de la bauxite pour la production d’alumine dans une perspective à long terme. La quantité que la Guinée exporte vers l’Allemagne actuellement est «est estimée à 2,4 millions de tonnes de Bauxite par an», a indiqué l’ambassadeur Mathias Veltin.

La production annuelle de la CBG avoisine 15,3 millions de tonne par an. Le nouveau plan d’extension va porter cette production à 19,5 millions de tonne par an à partir de 2018. Elle devrait atteindre 24,5 millions en 2022 puis à 28 millions à partir de 2027. La CBG est contrôlée par le consortium Halco mining qui compte Rio Tinto, Alcoa et Dadco à hauteur de 51% contre 49% pour l’Etat guinéen.

Selon l’ambassadeur, les résultats des échanges commerciaux entre l’Allemagne et la Guinée sont satisfaisants. «Pour l’année 2015, l’exportation de l’Allemagne était de 90 millions d’euros et l’importation de 135 millions d’euros. Nous apportons, si on prend en moyenne les chiffres des années précédentes, 30 à 40 millions euros chaque année à la Guinée comme aide au développement».

Certes, souligne l’ambassadeur, la Guinée est au début d’un développement économique, mais, rassure-t-il, «on est en train de s’engager ici avec quelques activités comme dans le secteur de la construction. Je suis optimiste de recevoir ici cette année une mission d’associations des entreprises allemandes pour pousser un peu les perspectives de la coopération bilatérale».

Dans le secteur éducatif, il y a actuellement, un grand engagement de l’Allemagne dans le secteur de la santé et de l’éducation de base. On peut citer la coopération entre l’Université Gamal Abdel Nasser de Conakry (UGANC) et l’université de Rostock qui assure un échange d’étudiants. Sur le plan culturel, la coopération couvre le soutien à l’apprentissage de la langue allemande dans les universités et dans les écoles guinéennes.

La coopération allemande a construit plus de 140 écoles primaires dans la région de Faranah dans des localités très éloignées avec des difficultés d’accès. L’exécution des travaux a, en effet, été assurée par des PME guinéennes.

Abdoul Malick Diallo

+224 655 62 00 85

dialloabdoul110@gmail.com

Laisser votre commentaire