Le RPG Arc-en-ciel a tenu son assemblée générale hebdomadaire ce samedi 28 octobre 2017 à son siège. Les préparatifs du parti pour les prochaines élections communales étaient l’un des sujets à l’ordre du jour.

Dans son discours, Sékou Souapé Kourouma membre du bureau politique national du RPG-Arc-en-ciel a invité les partisans d’Alpha Condé à se mobiliser davantage pour un succès éclatant de leur formation politique lors des élections communales du 4 février 2018.

«Quand certains étaient concentrés sur les marches, nous, nous nous déployions sur le terrain pour mobiliser les militants. Il y a eu des adhésions massives dans nos rangs, non seulement à Conakry, mais aussi à l’intérieur du pays. Il est important que chacun se mobilise au niveau des sections et sous-sections du parti en faisant du porte-à-porte, en allant vers les autres pour que ces élections soient un succès éclatant. Car nous allons laminer ces gens-là dans les urnes», a-t-il dit en s’adressant aux opposants du régime de son mentor Alpha Condé.

Aux dires de ce cadre du parti au pouvoir en Guinée, le RPG continuera d’être là après 2020. «C’est la force politique la plus ancienne sur l’échiquier politique, la plus organisée et seule qui a une vision. Nous, on n’a pas été chassés du pouvoir avant de fonder un parti. On a fondé notre parti pour conquérir le pouvoir », a-t-il affirmé.

Après plusieurs dates qui n’ont jamais été respectées, la commission électorale nationale indépendante(CENI) a fixé récemment la date des élections communales attendues depuis 12 ans au 4 février 2018.

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

