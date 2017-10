Le tout premier secrétaire général du RPG prédit un échec « cuisant » de l’opposition lors des prochaines élections communales de 2018 et des présidentielles de 2020. Sékou Souapé Kourouma, bras droit d’Alpha Condé a dit au cours d’un entretien qu’il nous a accordé que les opposants guinéens seront désagréablement surpris lors des scrutins locaux prévus le 4 février 2018.

M. Kourouma affirme que le RPG arc-en-ciel a réuni tous les ingrédients pour avoir une majorité dans les différentes communes du pays. Lisez.

« L’opposition a commis une grave erreur. Elle va récolter ça dans les urnes. Il y a plus de six mois ou presque d’un an l’opposition s’est concentrée systématiquement sur la rue. Elle ne faisait que marcher. Elle a marché systématiquement. Pendant qu’eux marchaient, nous nous étions à l’intérieur du pays en contact avec la population. Les jeunes de tout le quartier de Sonfonia étaient chez moi hier. Tout le quartier, filles comme garçons. On va faire de surprises très agréables pour le RPG et désagréables pour l’opposition. Ça vous allez le constatez. Plus que la date de février sera maintenue vous allez comprendre. »

Présidentielle de 2020

« Comment est-ce que vous imaginez 2020 sans le RPG? Vous pouvez imaginer ça? Nous sommes une force structurée. Nous sommes une force responsable. Nous sommes la force la plus ancienne dans l’échiquier politique de notre pays. Vous pouvez imaginer 2020 sans le RPG? Le taux de notre chance pour gagner 2020 est beaucoup plus élevé que le taux de défaite. Moi je n’imagine pas une défaite en 2020 »

