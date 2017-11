Sékhoutouréya, 3 novembre 2017 – Le Président de la République, le Pr. Alpha Condé, a reçu en audience dans la soirée du jeudi 2 novembre 2017 au Palais Sékhoutouréya, le chef de file du groupe musical ivoirien Magic System, A’Salfo, de son vrai nom Salif Traoré.

Il était venu solliciter l’appui et les bénédictions du Chef de l’Etat pour l’organisation de la célébration des 20 ans du groupe Magic System à Conakry, les 18 et 19 novembre prochain.

Le groupe Magic System qui s’implique dans la construction des écoles, est là aussi pour rassurer le Président Alpha Condé de l’accompagnement dudit groupe, dans son programme des énergies renouvelables pour l’Afrique.

A sa sortie de l’audience, l’artiste ivoirien A’Salfo a déclaré : « La visite chez le Président de la République cet après-midi s’inscrit dans la logique de l’organisation de la célébration des 20 ans de carrière du groupe Magic System ici à Conakry. Il était opportun pour nous de passer annoncer ou demander la tenue officielle de cet événement qui est panafricain. A cela, s’ajoute notre volonté d’accompagner toutes les actions menées par nos Chefs d’Etat, surtout le Président Alpha Condé, qui s’est engagé dans les énergies renouvelables et pour la transition écologique. Donc, il était important de venir lui dire ce volet là qui vient s’ajouter à cet événement qui aura lieu. C’est le papa national, nous avons besoin de ses bénédictions pour nous accompagner. Car, nous savons que le peuple guinéen va sortir pour célébrer cela avec nous. On voulait aussi ses conseils et c’est ce qui s’est passé là. Il nous a donné ses bénédictions, son accompagnement et nous sortons d’une audience très nourrie d’enseignement et d’apprentissage. On attend maintenant les 18 et 19 décembre pour célébrer les 20 ans avec le peuple de Guinée. L’accord du papa national a été donné et à nous de faire la fête. Donc, je suis venu pour confirmer cela ».

