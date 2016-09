Labé/Sécurité routière: interdiction de la surcharge pondérale

Après la plateforme de diagnostic de certains travers dans le transport en commun entrainant des accidents très souvent irréversibles tenue par les autorités administratives et la société civile il y a quelques jours il avait été décidé à terme qu’à compter du 1 er septembre une interdiction frappe la surcharge pondérale et le transport mixte personnes et bagages.

En ce 2 septembre notre rédaction a rencontré l’homme qui présidait les assises pour voir si l’acte a été joint à la parole, le gouverneur Sadou Keita a survoler la mesure et ses implications.

« j’ai fais le tour des services de sécurité qui devaient exécuter les dispositions que nous avons envisagées et il se trouve que depuis 8h 30’ les gens sont sur le terrain et je pense que ce dispositif va être efficace parce que ce qu’il manque c’est le suivi et nous avons dit ensemble ici que le suivi va etre régulier parce que ce sont nos citoyens qui meurent.

Y’en a qui font les surcharges parce qu’ils ne sont pas informés, y en a qui le font par fantaisie et je suis certain qu’avec le suivi régulier y aura beaucoup de changements, je ne dis pas qu’on va enrayer complètement ce qui existe mais nous allons réduire énormément pour que les accidents de la circulation cessent de tuer nos frères et sœurs.

C’est des sanctions qui sont très lourdes et qui vont arrêter la saignée de ce fléau.

La corruption c’était avant, je ne dis pas que ce n’était pas une pratique courante maintenant tous les points ont été mis sur chaque élément de la disposition.

D’abord si jamais vous vous prenez l’argent vous libérer quelqu’un, vous êtes fiché déjà, vous êtes agent de surveillance du jour et que de façon inopinée on effectue une visite, parce que nous aussi on va suivre, les chefs de service vont suivre et si de façon inopinée on rencontre un camion en surcharge qui a dépassé un agent alors c’est l’agent qui va payer et ensuite nous avons interdit les interventions ,le gouverneur ne doit pas intervenir, le préfet ne doit pas intervenir, le maire ne doit pas intervenir et nous avons supplié les notables à ne pas intervenir maintenant c’est là que nous avons eu une réaction parce que les notables ont dit que leur préoccupation essentielle est de protéger leurs enfants. »

A noter que la route alarme chaque année de nombreuses familles pour des causes d’excès de vitesse et de surcharge pondérale .

Ousmane Koumanthio Tounkara



