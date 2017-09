Santé : le secrétaire général du ministère insatisfait des résultats des agents de santé

Le secrétaire général du Ministère de la santé et de l’hygiène publique, Dr Younoussa Ballo a exprimé ce mercredi 27 septembre 2017, sa déception vis-à-vis des agents de santé du pays. C’était en prélude d’un séminaire consacré à la présentation et validation du plan stratégique de la santé reproductive, maternelle néonatale, infantile, adolescents et jeunes 2016-2020.

Selon lui, « si nous faisons l’évaluation des résultats des actions menées sur le terrain (comparativement aux financements obtenus de l’Etat et des partenaires ndlr), les résultats sont en deçà des apports et des contributions des engagements des uns et des autres. Il faudrait que le premier et dernier franc qui rentrent soient dans le cadre de la réalisation de nos objectifs ; c’est-à-dire l’amélioration des conditions de vie de nos populations », a-t-il souhaité.

