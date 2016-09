Sâa Yalondé Camara directeur national l’entretien routier à Aminata.com: « notre réseau routier est très vieillissant »

Ingénieur des ponts et chaussés, Sâa Yalondé Camara dirige la direction nationale de l’entretien routier. Cette structure qui relève du ministère des travaux publics a pour mission l’application de la politique du gouvernement en matière de la conception, l’élaboration et la mise en œuvre des projets d’entretien routier. Elle assure également le suivi et le contrôle de tous les travaux. En cette saison pluvieuse, dans la capitale guinéenne, il est très difficile de se déplacer à cause du mauvais état des routes. Des infrastructures routières en état de délabrement à Conakry et dans des nombreuses préfectures de l’intérieur du pays. Votre quotidien en ligne a contacté le patron de la Direction nationale de l’entretien routier.

Aminata.com: c’est un constat amer, nos routes notamment à Conakry sont de plus en plus dégradées. En tant qu’expert en la matière, selon vous quelles sont les principales causes de cette dégradation avancée de nos routes?

Sâa Yalondé Camara: permettez-moi avant de répondre à cette question de vous féliciter. Féliciter le monde des médias pour le travail professionnel que vous êtes en train de faire actuellement. Je m’aperçois que ce monde est en train de se perfectionner à travers ce que vous êtes en train de faire. Aujourd’hui, vous venez jusqu’à la source pour avoir les vraies informations.

Pour répondre à votre question, les causes de la dégradation sont diverses. La première cause qu’il faut noter c’est le vieillissement du réseau routier guinéen. Il faut avoir le courage de le dire la plupart de nos routes ont été construites depuis les années 1960. La route est comme un être humain, une fois qu’elle est conçue a besoin d’un suivi et d’un entretien. Au fur et à mesure que les années passent la fatigue se fait sentir à cause du vieillissement. C’est pour cela, 70% de nos routes construites n’ont pas tenu compte du flux actuel. C’est des routes qui ont été construites sur la base de 9 à 10 tonnes la dessus alors qu’aujourd’hui avec la démographie, la modernisation du monde de transport on se retrouve avec des véhicules de plus 20 à 30 tonnes, il va s’en dire que la route va manifester de fatigue que nous sentons actuellement.

La deuxième cause c’est les surcharges, il faut avoir le courage de le dire presque tous les véhicules qui empruntent aujourd’hui nos routes sont en surcharge. Lors de leur réalisation c’étaient des chaussées souples, c’est-à-dire la couche de base était en latérite, donc sur l’effet de surcharge, il se trouve qu’à l’époque les conceptions n’étaient pas très pointues, les accotements n’étaient pas revêtus, les revêtements étaient en latérite simple, sur l’effet de l’âge et les infiltrations des eaux finalement, il y a des nids de poule. Autre chose qu’il faut noter c’est les conditions climatiques, il faut noter que la Guinée est un pays où il pleut beaucoup. Je sais que vous allez me poser la question pour dire qu’ailleurs aussi dans d’autres pays il pleut beaucoup mais les routes tiennent. Chez nous, c’est tout à fait particulier, ce que dans les anciennes conceptions, il y avait certains paramètres que les gens ne tenaient pas. Les revêtements étaient directement posés sur la coupe de base qui n’était pas traitée, les volets assainissements n’étaient pas pris en compte complètement. Aujourd’hui dans certains cas, il y a des routes qui ont des caniveaux mais qui sont transformés en dépotoir. Autre cause, c’est les malfaçons nées lors de la conception, ces malfaçons comme on le sait, lors de leur réalisation il y a certains paramètres qui n’étaient pas tenus compte. Les concepteurs arrivent à oublier de tenir compte de la prévision des trafics. Les dimensionnements et les types de structures restent à désirer. Normalement, là où la coupe de base devrait être concassée, ils ont fait en latérite, parce qu’à l’époque il n’y a pas de flux sur ces routes. Il y a aussi les mauvais comportements de riverains. Si vous empruntez nos routes vous allez vous demander vous êtes dans quel monde, nos routes sont éventrés, les accotements sont également éventrés. C’est à l’axe même des routes qu’on fait des tranchées pour l’adduction d’eau. Malheureusement la remise de ces tranchées ne se fait pas dans les normes.

Vous avez pointé du doigt les surcharges comme l’une des causes de la dégradation de nos routes, alors est-ce qu’il n’est pas nécessaire d’instituer une taxe sur les gros porteurs?

Je profite par votre présence pour remercier le gouvernement et surtout madame la ministre particulièrement qui s’est battue pour que la loi portant sur la protection du patrimoine routier soit une réalité. Cette loi est un outil fondamental pour la préservation du réseau routier guinéen. Dans les autres pays il y a belle lurette, il y a le règlement 14 qui est appliqué. C’est-à-dire tous les véhicules en surcharge paient de taxe. On te surprend en train de faire de tranchées anarchiques sur les chaussées sans autorisation préalable des services techniques, tu as de problème. L’application de cette loi va être une solution à tous les problèmes que nous sommes en train de traverser actuellement. La population doit savoir que la route est un patrimoine national et excessivement cher. Le gouvernement fait de son mieux pour mobiliser les partenaires afin de faire des routes pour les citoyens. C’est pour cela que nous disons dans nos jargons que la voie du développement passe par le développement de la route. Donc, nous avons tous intérêt à préserver ce patrimoine national.

le directeur, nous avons vu des routes construites ces huit dernières années complètement dégradées. Est-ce que d’une part, la faute n’est pas aux entreprises confiées à la construction de nos routes?

Certes, le novice a raison. Pour moi, je peux situer la responsabilité à deux niveaux. C’est vrai que je viens d’arriver il y a juste trois mois mais en tant que spécialiste en la matière y a deux raisons principales. La première raison, lors que tous les paramètres ne sont pas pris en compte lors de la réalisation de la route il va s’en dire que cette route ne va pas tenir longtemps. Quels sont ces paramètres, le premier critère du dimensionnement d’une route c’est les trafics. Si vous vous limitez juste au moment de la conception il y a de problème. Je prends un exemple, vous êtes en 2003 et vous ne faites pas de projection pour dire que cette route normalement dans dix ans voici ce qui va être le flux du trafic, un calcul approximatif en fonction de sa catégorique, de sa structure, vous n’arrivez pas à dimensionner cela, il va s’en dire que cette route ne va pas tenir quand elle aura dix ans. La deuxième raison lorsqu’il y a une défaillance au niveau du suivi et de contrôle, quelques soient les caractéristiques, cette route ne va pas tenir longtemps, c’est pourquoi, dès notre arrivée, nous avons mis le laboratoire central au cœur de nos activités bien sûr sur instruction de madame la ministre des travaux publics. A vu d’œil en tant que technicien on ne peut pas apprécier la qualité, la performance d’un travail, il faut nécessairement employer le laboratoire à notre niveau qui nous permet d’aller à des études plus pointues de la réalisation de route. Je prends l’exemple si c’est un ouvrage qui doit être construit, à ce niveau le laboratoire doit nous donner la formulation du béton, ça doit être dosé à ça etc. Donc, on ne peut pas tirer à boulet rouge sur les entreprises.

Qu’est-ce qu’il faut pour qu’il qu’on ait une route qui vit longtemps?

Il faut faire des études pointues. Chaque fois, on doit faire un projet, ce projet doit être bien étudié, cerné tous les paramètres avant de passer à la phase de réalisation. Bien sûr en faisant de sorte que le laboratoire national des bâtiments et travaux publics de Guinée soit le laboratoire de référence. Ailleurs il y a des bureaux d’études qui sont consultés pour suivre les travaux sur le terrain mais à côté de ça il y a un laboratoire de référence qui est là. Je pense quand on parvient à tenir compte de ces paramètres on aura des routes viables. J’attire votre attention, quelque soit le type de structure, le type de route que nous aurons à réaliser lorsqu’on ne tient pas compte le volet d’assainissement ça devient un problème.

Vous avez entamé le traitement de certains axes routiers, quels sont vos projets après la saison pluvieuse?

Malgré on s’est retrouvé en pleine saison de pluie, nous avons initié des grandes opérations d’intervention à Conakry et à l’intérieur du pays. C’est ce qui nous a poussé de lancer la route Dabola-Faranah, Labé-Mali, Labé-Tougué c’est des routes qui avaient fait plus de dix ans où aucun gradin n’avait passé, aucune machine n’était passée. On s’est dit qu’il fallait faire tout notre possible pour qu’en cette saison de pluie ces routes ne soient pas coupées. Egalement Boké-Gaoual, les gens faisaient 8heures, aujourd’hui les gens font 4 ou 5heures au maximum. C’est pour vous dire que nous avons pris de mesures. Dans la voirie de Conakry, on s’est attelé aux opérations du point à temps mais malheureusement au moment où nous commencions on s’est retrouvé en pleine saison de pluie donc finalement on a continué par les opérations de blocage où au moins pour boucher quelques trous à Conakry. Après la saison pluvieuse, nous comptons lancer les travaux. Pour la voirie de Conakry, on a eu une entreprise qui a été recrutée sur la base d’un appel d’offres ouvert qui doit s’occuper des voiries en matière de point à temps. Nous avons des dossiers d’appels d’offres qui sont en cours de lancement.

Pensez que quand on finira ces travaux, on pourrait résoudre les problèmes de dégradation de nos routes?

Je pense que ça va aller graduellement. Aujourd’hui, c’est un problème épineux, il faut des études pointues pour déterminer réellement les causes de ces dégradations.

Avez-vous les moyens de votre politique?

Les moyens? Je crois qu’aucune structure n’a les moyens à 100% de sa politique. L’Etat est en train de se battre pour mobiliser les ressources pour développer les infrastructures routières. Je ne peux vous dire que nous avons les moyens à 100%. Avec la volonté et l’esprit d’équipe, nous pensons qu’on pourra maîtriser la situation jusqu’à ce que les gros moyens soient mobilisés?

Il y a votre direction et celle du fonds d’entretien routier, comment vous travaillez ensemble? Est-ce que vous ne rencontrez-vous pas de conflit de compétence?

Il n’y a pas de conflit de compétence. Comme son nom l’indique la Direction nationale du fonds d’entretien routier a pour mission de financer tous les projets liés à l’entretien routier. Elle collecte les fonds qui sont réinjectés dans l’entretien routier. Donc, c’est sa mission. Ici c’est la direction technique qui a pour mission la conception, l’élaboration et la mise en œuvre des politiques en matière de l’entretien routier sur nos routes. Jusqu’à la phase paiement, c’est à partir de là que le Fonds d’entretien routier (FER) commence à intervenir. Chacun a son rôle bien précis.

Quel est votre mot de la fin?

Mon mot de la fin c’est de vous remercier d’être venu à la source pour avoir les vraies informations sur la problématique de nos routes, pour nous aider à éclairer la lanterne de population qui est là en attente, c’est normal. J’aimerais demander à la population de la patience. Aujourd’hui, le réseau routier est dans un état où on doit se donner la main pour pouvoir relever les défis car la route n’est pas pour une personne, c’est un bien public. C’est pour cela, j’invite la population à ne pas jeter des ordures dans les caniveaux car avec ça nos routes ne peuvent pas tenir longtemps. On le dit dans notre jargon, l’eau est le premier ennemi de la route.

