REPORT THIS

Cette annonce à été faite ce samedi 18 février 2017, au siège national de l’UFR à l’assemblée hebdomadaire du parti dans la commune de Matam .

Prenant la parole devant les militants et sympathisants du parti, honorable Dinn Toure à fait savoir que, le point 2 du code électoral issu des accords du 12octobre 2016 est anti constitutionnel, fragilise la nation à sa base le quartier et le district. également c’est un retard administratif surtout un Recul démocratique rappel t-il.

Dans cette même lancée il dira”je dois vous dire que, en plus de notre groupe parlementaire. beaucoup de députés des autres groupes y compris le groupe de ufdg, du Rpg arc-en-ciel rejoindront notre position. par ce que c’est la bonne position pour la nation”souligne t-il.

pour sa part, remonté contre cet accord du 12 octobre 2016, Ibrahima Bangoura a précisé que l’UFR a décidé de reconduire sa position antérieure .avant d’ajouter que, “le Rpg et l’ufdg veulent se partager les chefs de quartier et les districts. Quelle est la situation actuelle, c’est l’administration qui a nommé les chefs de quartier alors ufdg aussi saute la dessus pour avoir sa part dans le partage du gâteau. c’est pourquoi ils tiennent mordicus à ce que ce texte passe à l’état. “a-t-il regretté.

Zézé Enema guilavogui pour Aminata. com

tel:+224 622344542

zezeguilavogui661@gmail.com