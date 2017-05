Le RPG invite les travailleurs des banques à la retenue

La grève déclenchée en début de semaine par la fédération syndicale des banques et assurances de Guinée(FESABAG) s’est invitée à l’assemblée générale hebdomadaire du RPG-Arc-en-ciel de ce samedi 27 mai 2017.

Par la voix de Lansana Komara, son secrétaire administratif, le parti au pouvoir en Guinée s’est dit préoccupée par cette paralysie dans le secteur bancaire.

“Au nom de la direction nationale, nous invitons tous les travailleurs des banques et assurances à la retenue. Nous invitons les employeurs des banques et assurances, à trouver une entente pour une issue rapide dans l’intérêt de tous les Guinéens. Il faut mettre la Guinée d’abord en avant”, indique le vice président du conseil économique et social devant les partisans d’Alpha Condé.

Selon des sources, des négociations sont en cours pour trouver un accord qui permettrait la réouverture des banques en début de semaine.

Mamadou Aliou Barry pour Aminata.com

