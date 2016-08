Retard des pèlerins guinéens : ‘’c’est une honte pour notre pays’’, déplore un responsable d’une agence de voyage

Après le départ de quelques deux mille pèlerins sur les 7 200 candidats annoncés, l’heure est aux couacs, magouille, désespoir lié au retard des candidats qui ne savent plus à quel saint se vouer. Mais qui est le principal responsable de ce retard et pourquoi ? Un responsable d’une agence de voyage privée dévoile les raisons dudit retard et interpelle le gouvernement a confié la gestion du pèlerinage à des personnes compétentes et non aux amateurs.

Selon notre interlocuteur, ce retard des pèlerins qui passent des nuits blanche à la belle étoile est lié au paiement de l’argent aux saoudiens pour l’obtention de visas. Chose qui devrait être fait par l’Etant étant donné que nous (agences de voyages privées), versons l’argent au compte de la ligue nationale qui à son tour est chargée d’effectuer tous les paiements des services saoudiens. Donc, ce qui n’a pas été fait. (Audio).

Au centre islamique de Donka, le directeur en charge du pèlerinage Bangaly Keita refuse de se prêter aux questions des journalistes, cela à chaque occasion qu’il est rencontré. ‘’Je n’ai pas le temps pour les journalistes, vous vous parlez trop’’. Se faisant toujours occupé, mais en réalité, il gère ses clients lui aussi, car, apparemment tout est devenu du business dans ce centre.

En tout cas, cette année si certains responsables attendent de gros bénéfice, de lourdes pertes ne seront pas en reste. Déjà, l’annulation de certains vols pour faute de passagers coutera à l’Etat des milliers de dollars. ‘’Parce que, seulement les quatre vols annulés à cause du problème de visa, l’État paye un montant un million de dollars de dommage et intérêt pour les avionneurs. Parce que l’annulation ne vient pas d’eux ; mais, de nous-mêmes (l’Etat guinéen)’’ a laissé entendre le secrétaire général chargé aux affaires religieuses lors d’une rencontre jeudi avec les pèlerins.

