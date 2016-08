Rencontre avec Alpha: Cellou Dalein Diallo promet la fermeté devant le chef de l’Etat

Le président de la république compte rencontrer dans les prochains jours, le chef de l’opposition, pour échanger sur la crise économique, et la relance du dialogue politique du pays. Cellou Dalein Diallo, a en marge de l’assemblée générale de l’UFDG samedi 27 Août 2016, promis qu’il serait un fidèle mandataire de l’opposition guinéenne chez le président de la république.

Pour cette invitation d’Alpha Condé au leader de l’Union des Forces Démocratiques de Guinée, la direction de l’UFDG s’est retrouvée et le collège des leaders de l’opposition. Suite à ces rencontres, les uns et les autres ont estimé qu’il est bon que Cellou Dalein répond à la convocation du président de la république.

« Vous serez informé ce qui sera passé, c’est lui qui a pris l’initiative de m’inviter, je répondrais et je défendrais les positions de l’opposition guinéenne », a-t-il promit.

Dans leur position, les leaders de l’opposition demandent qu’il y ait plus de démocratie, qu’il y ait la justice, que l’arbitraire s’arrête en Guinée etc…

« Je serais votre fidèle mandataire qui expliquera, dans les termes appropriés les préoccupations qui sont les nôtres », a-t-il rassuré à ses militants.

Cellou Dalein Diallo a réaffirmé son engagement de répondre l’invitation du président de la république en rassurant encore qu’il serait le fidèle serviteur des causes de l’opposition Guinéenne.

Ibrahima Sory Barry pour aminata.com

