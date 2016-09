La rencontre Alpha-Cellou vue par la base locale des partis politiques

Moins de 24 h après la rencontre plus qu’attendue entre le chef de l’Etat Alpha Condé et son plus farouche opposant Cellou Dalein Diallo la ferveur n’a pas échappé aux bases locales des formations politiques auxquelles les deux hommes sont affiliées et dans les deux camps on respire la détente.

Aliou Sampiring Diallo chargé de la communication au bureau fédéral de Labé a ainsi apprécier le conclave :

« ce n’est pas la première fois que ces deux hommes d’état se rencontrent ,mais hier quand même nous avons eu une rencontre décrispée, on a vu deux hommes souriants et joviaux ?

Nous sommes satisfaits et nous estimons que pour la première fois au moins que le professeur va honorer les différents engagements vers l’opposition républicaine. L’opposition n’est pas là seulement pour critiquer mais aussi pour demander aux gens qui gèrent le pays ,le président et son gouvernement vraiment d’aider la population »

Dans les rangs du RPG arc en ciel les mots sont autant apaisés c’est Mamady Kanté le responsable local de la jeunesse du parti qui a apprécié :

« on ne peut que se réjouir, vous même avez dû constater le compte rendu des deux personnalités j’avoue qu’ils étaient tous deux déjà ravis.

Nous au niveau du RPG arc en ciel nous avons toujours estimé que seul le dialogue peut permettre à une nation, à un pays de se développer ,rien ne sert des manifestations si l’on sait qu’à la fin on va discuter, on va se parler. »

A noter que pour une fois les positions mouvance et opposition ont décidé d’accorder leurs violons pour mettre l’essentiel en priorité.

Ousmane Koumanthio Tounkara

