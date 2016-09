Rencontre Alpha-Cellou: une brève analyse des potentiels impacts [Par Mamady Condé]

Les récents échanges de mains d’Alpha Condé et Cellou Dalein donnent de signaux de bon augure. Cette rencontre et des engagements qui en ont suivi de part et d’autre ne doit pas être appréciée uniquement en termes de consolidation de la paix, bien qu’essentielle a un certain point de vue. Il faut aussi apprécier les conséquences d’une telle rencontre d’une grande importance sur le fonctionnement de l’économie nationale.

On n’a pas besoin d’être expert en économie pour comprendre que le fonctionnement de l’économie d’une nation est largement dépendant, entre autres, de l’assurance et la confiance que les agents économiques, dans leur ensemble, ont pour le présent et le future. Par exemple, un employeur assuré et confiant du future dans un climat socio-politique serein est tenté de créer plus d’emplois en embauchant davantage de chômeurs pour le prospect de potentielle consommation a grande échelle dans le future. L’embauche des chômeurs réduit le chômage et du cout réduit la pauvreté. De plus, les investisseurs étrangers sont toujours aux aguets pour les opportunités d’investissement surtout quand le climat socio-politique est largement favorable.

D’autre part, on n’a pas aussi besoin d’être expert en économie pour comprendre que l’économie d’un pays a deux composantes : la micro et la macro économie. Les deux composantes sont différentes mais interconnectées. D’un point de vue terre à terre la microéconomie s’intéresse aux comportements des individus et des unités de production dans le cadre du marché. La macroéconomie raisonne en terme de grandeurs globales, les « agrégats » de la comptabilité nationale (Produit Intérieur Brut – PIB, Consommation …) pour décrire les activités économiques des agents dans le cadre d’une économie nationale et internationale.

Pour mieux saisir il faut comprendre que l’économie d’une nation comprend, entre autres,

Les ménages qui sont composés de ménages ordinaires (toutes les personnes vivant et consommant sous un même toit, y compris un célibataire) et les entrepreneurs individuels qui sont uniques propriétaires de leurs entreprises. Les ménages ont pour fonction principale la consommation.

Les entreprises non-financières : toutes les entreprises privées et publiques qui ont un statut de Société (SARL, SA…). Elles ont pour fonction principale la production des biens et services marchands.

Les sociétés financières : les entreprises qui produisent des services financiers et des services d’assurance (banques, assurances, mutuelles, institutions de crédits….)

Les administrations publiques : elles comprennent tous les organismes publics qui produisent des biens et services non marchands et qui se livrent à des opérations de redistribution de revenus. Elles sont composées:

Des administrations centrales (ministères)

Des administrations locales (Régions ou Provinces, Préfectures, Mairies, quartiers…..)

Des organismes de Sécurité Sociale.

Bref, l’économie d’une nation est un « complexe socioéconomique » qui est très sensible aux décisions, actions et comportements des acteurs de la vie politique. C’est pour ça qu’il faut remercier et encourager la rencontre et les échanges de mains entre Alpha Conde et Cellou Dalein. Il faut saluer le courage prix de part d’autre pour transandin les différences de vues politiques et faire des concessions afin de mettre la nation en avant.



